温世政陪南投學子看《冠軍之路》 發送「台灣尚勇」春聯

南投縣長參選人温世政22日與立委羅美玲、蔡其昌等人走進南投戲院，陪中興國中棒球隊師生一起看紀錄片《冠軍之路》，映後特別發送「台灣尚勇」春聯民眾。温世政說，片中選手奮戰不懈的精神，令人內心澎湃，尤其和中興國中棒球隊的孩子一起看電影，更覺得南投真的很有力量。

《冠軍之路》描述中華隊參加2024世界棒球12強賽的歷程，從起初不被輿論看好，最終擊敗日本奪得冠軍，在關鍵賽事瞬間，穿插中華隊成員林昱珉、林家正、陳傑憲、潘傑楷、黃恩賜、張奕的訪問片段，重現奪冠的榮耀時刻。羅美玲22日在南投戲院舉行《冠軍之路》觀影活動，邀中興國中棒球隊師生及南投鄉親出席，盼觀眾獲鼓舞，持續朝夢想邁進。

映後，蔡其昌與觀眾分享台灣棒球一路走來的感動與精神，並攜手羅美玲、温世政一起發送「台灣尚勇」春聯，期盼將台灣棒球精神與全民團結向前的力量，延續到每一個家庭與社區。

温世政說，在南投戲院跟大家一起看《冠軍之路》，片中選手奮戰不懈的精神，令人內心澎湃，尤其和中興國中棒球隊的孩子一起看電影，更覺得南投真的很有力量，散場後發送「台灣尚勇」春聯，支持者跟他說的每一句加油，都讓他揪甘心。

羅美玲表示，《冠軍之路》不僅是一部運動紀錄片，更是一堂關於生命韌性與團隊精神的重要課程，希望透過觀影活動，為新的一年注入正向力量，也鼓勵大家在各自的人生道路上勇敢前行、不輕言放棄。

南投戲院指出，將陸續贊助縣內多所設有棒球班的學校電影票，包括新街國小、千秋國小、三光國中等，讓孩子們在訓練之餘，也能透過觀影拓展視野，累積不同的人生養分，實踐企業回饋地方、支持教育的精神。

