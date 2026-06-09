温嵐敗血症才逃鬼門關！男友突吐愧疚心聲 不忍「下口」卡關內幕曝光

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

記者徐珮華／台北報導

財團法人原住民族文化事業基金會（原文會）打造娛樂生活音樂品牌《原 Way 星球》，7日舉辦「原Ｗay星唱快閃計劃-原視原廣原之音榮耀演唱派對」。活動由咖啡糖賢齡主持，邀請Chalaw Basiwali查勞・巴西瓦里、Yinguyu Yatauyungana高蕾雅、Suming舒米恩、Talaw雷諾、曾瑋中、曾宇辰、Arase阿拉斯、Lawis Aow高金龍等人接力開唱。

雷諾分享對於温嵐「愧疚」的往事。（圖／原文會提供）

雷諾談到近期替原住民族電視台（原視）全新泰雅族語動畫影集《Hata la異世界》擔任配音員的趣事，劇中飾演大反派「猴妖王」的他，因不忍對由女友温嵐配音的角色「拉娃」下口，頻頻NG，最後導演與族語老師只好先不讓他聽到温嵐的聲音，才終於順利完成錄音。他苦笑表示「到現在看到她都還有點愧疚」，甜蜜互動讓現場笑聲不斷。

廣告 廣告

查勞・巴西瓦里18歲開始投入母語創作，新專輯《Kami Kami 我們我們》更是一項橫跨10年、16個南島國的跨國製作計畫，累積數十萬公里旅程。高蕾雅則笑稱，自己帶了一位「行為藝術家」上台演出，原來是兒子「小石頭」跟著媽媽自在滿場跑跳，她笑說就像歌曲〈ak'e mameoi 土地守護神〉一樣，正在感受土地守護神的能量。

阿拉斯首度叩關金曲獎，爸媽激動淚崩：「我們可以一起走紅毯嗎？」（圖／原文會提供）

舒米恩憑藉專輯《Mikerid 引路》一舉入圍金曲獎3項大獎，現場示範阿美族傳統領唱答唱，台下粉絲興奮大喊：「3項都拿下！」二度角逐台語歌王的曾瑋中則分享雖然主攻台語專輯，但始終不忘族語的根，更許願成為繼沈文程後，第2位奪下台語歌王的原住民族歌手。首張魯凱族語專輯《AKA》入圍3項大獎的阿拉斯，一登台就幽默表示：「大家好，我是aka第37屆金曲獎原住民歌手獎得主。」他也透露爸媽得知入圍後激動大哭，第一句竟是問：「我們可以一起走紅毯嗎？」

壓軸登場的高金龍，則以電子節奏結合阿美族古調吟唱，瞬間把東區廣場變成大型戶外電音派對。他坦言，14年前首次入圍金曲獎時相當意外，如今以《SATIKOTIKO一次又一次》首張阿美族語創作專輯一舉叩關3項大獎，平常心許多，感性表示：「喜歡音樂這件事情，是來自於母語。」

更多三立新聞網報導

傅子純默默幫買單！黃西田愛女「悲憶生前暖舉」慟喊：大腦一片空白

孫淑媚出手了！陳意涵、安心亞才爆不合 同台「世紀大和解」內幕曝光

温嵐敗血症休克搶命11天！男友首現身曝出院近況 驚吐「峰迴路轉」

獨家／準金曲歌后斷崖式離婚！身心崩潰哭了 隔2年「傳訊前夫討真相」

