温嵐登《西門町一番地》驚喜獻唱

賴銘偉（中）3日到西門紅樓欣賞全民大劇團《西門町一番地》，與主演周定緯（左）、方宥心開心合影，製造《超級星光大道》第1、2、4屆「星光幫」同框的難得畫面。（林淑娟攝）

全民大劇團沉浸式舞台劇《西門町一番地》，4日在西門紅樓2樓進行本次巡演最後一場演出，3日晚間除了主演方宥心、周定緯、呂紹齊精湛演出，「動感天后」温嵐突化身群星會歌手登台獻唱，引來台下一片驚呼，後來還與周定緯合唱〈屋頂〉；歌仔戲國寶孫翠鳳則是包子吃到一半，也被請上台唱了一段歌仔戲，讓觀眾開心直呼「賺很大」。

演出結束，當導演謝念祖介紹在場觀眾還有許哲珮、「搖滾宮主」賴銘偉、吳亦帆等藝人時，歡呼不斷，尤其當賴銘偉應邀上台與兩位主角合影，更形成《超級星光大道》第1、2、4屆「星光幫」學長、學妹同框的難得畫面。

廣告 廣告

温嵐表示，她上周第一次看這齣劇就非常喜歡，覺得簡單的小品，卻能說這麼多故事，很不容易，當下導演邀請她來演出，「以為他隨口說說，我隨口就答應，沒想到來真的，只有幾天來不及準備」，因為時間有限，就先把最經典的帶給大家。她笑說因為媽媽很喜歡群星會時代的歌，「我有叫弟弟把媽媽的腿壓下來，擔心她太熱情會衝上來！」

導演謝念祖說，當時他開口邀請「歡迎加入」，沒想到温嵐直接回「可以參加、下周就來」，劇團擔心她只是說說而已，可能轉變心意，沒想到她早早便幫媽媽買了票，最令他感動的是，她不但無酬演出，還自備梳化、服裝，誠意感人。他說，《西門町一番地》目前是長銷劇，希望能往定目劇發展，期待政府能有相關獎勵辦法及更多配套措施。