温昇豪《整形過後》搶救女兒 手術到一半「突然昏倒」

醫療影集《整形過後》本周六（10）將播出最終回。温昇豪在劇中飾演一路站在手術台拯救病患的「江浩宇」，卻在劇情後段揭露自己腦中長了聽神經瘤，從醫師身分被迫轉為病人。聽神經瘤手術後，可能影響顏面神經，造成臉部癱瘓、失調，甚至牽動平衡與精細操作能力，對一名外科醫師而言，無疑是職業生涯的巨大考驗。

《整形過後》結局三，温昇豪患聽神經瘤能否再登手術台，成為關注焦點（圖／六魚文創提供）

而預告中最讓觀眾心臟瞬間停拍的畫面，莫過於李曼唯（Emma）的突發狀況。鄒承恩飾演的整外醫師「徐徹天」神色慌張趕回醫院途中撞見張榕容，當場要她立刻通知温昇豪一句關鍵話：「他女兒出事了。」

下一秒畫面急轉，Emma 已被推進手術房，氣氛瞬間降到冰點。更讓人不敢置信的是，穿上手術衣、親自上陣救女兒的温昇豪，竟在動手術當下突然昏倒，畫面戛然而止。父親能不能撐過這一刻、女兒能不能平安下手術台，成為《整形過後》最終回最讓人揪心的生死懸念。

《整形過後》李曼唯Emma出事躺手術台，温昇豪（中）換上手術服親自上陣！（圖／六魚文創提供）

另一邊，大結局的單元故事也將鏡頭轉向「另一位父親」同樣無路可退的抉擇。邱凱偉飾演一名因女兒「小文」（黃歆庭 飾）背部燙傷來急診的父親，因無法交代女兒病情而讓温昇豪起疑，卻又無預警帶著女兒逃離醫院，轉而求助民俗療法，與醫療團隊正面衝突。

《整形過後》邱凱偉（右）求助民俗療法，帶女兒黃歆庭（左）逃院正面槓上醫療團隊。（圖／六魚文創提供）

邱凱偉坦言，自己身為父親，讓他在詮釋「小文爸」時特別有感，「現實中的我也是孩子的爸爸，有了孩子之後，那種想保護家人的本能，好像一個開關自然被打開。」他將自身情感大量投射進角色裡，「不論是保護孩子，或是為了孩子願意付出一切，都是很真實的感受。」尤其戲中女兒的身體狀況不斷惡化，更讓他在表演時難以抽離，「那種無力感會逼著你，只想竭盡所能把孩子護在身後。」

《整形過後》周六晚間9點於公視頻道首播，連播2集；晚間11點於公視+、台灣大哥大 MyVideo、Hami Video 上架2集；八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視也將於今年接棒播出。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導