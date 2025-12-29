温昇豪劇中患腦瘤！遭調侃「傳奇變傳說」 張榕容揭舊愛死亡真相

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

醫療情感影集《整形過後》最新劇情以「告別、守護與面對死亡」為核心。温昇豪預告，接下來的劇情他與安心亞、張榕容間的感情線是劇情最大亮點，他也埋伏筆，究竟他飾演的「江浩宇」罹患腦瘤，是否會「領便當」成為觀眾關注的焦點。

《整形過後》温昇豪自揭「腦瘤病情」投巨大震撼彈。（圖／六魚文創提供）

《整形過後》在第5、6集中，終於揭開整外神醫江浩宇內心脆弱一面，來自8年前一場無可挽回的車禍，至今讓他自責不已。張榕容飾演的「楊雅頌」，首度回到前未婚夫俊豪（陳邦鋆 飾）車禍身亡的現場，壓抑多年的創傷更全面潰堤。她在街頭失控痛哭，對著早已不在的舊愛低聲說出：「我好愛他。」江浩宇眼眶含淚回：「我也是。」

劇中也暗示温昇豪與張榕容過去錯過的感情線，對於雅頌面對江浩宇時的矛盾與掙扎，張榕容坦言，那其實是一種「對年輕的執著」：「我當初喜歡的是浩宇，但在成長之後，我選的是俊豪。真正一起生活的人，才是生命中最貼近的人。」她認為，愛並不是一成不變的狀態，而是會隨著人生階段不斷轉換，「因為你永遠不知道下一秒會愛上誰，所以更要珍惜當下，說不定下一刻，你就會失去你愛的人。」

另一條讓觀眾集體淚崩的，是曹蘭飾演的「淑華」與安心亞長達3分半的真情告白。面對劉瑞琪飾演、堅持進行性別重置手術的伴侶「永馨」她坦言，自己最害怕的不是改變，而是怕這一眼，是最後一面。她將所有恐懼與不安吞進肚子，只選擇默默守護與陪伴，「如果這真的是她這輩子一定要完成的事情，我沒辦法說服她放棄，我只能不斷地祈禱，只能相信一切都會順利。」得知安心亞飾演的永馨女兒「蘇菲」同樣感到害怕，也鼓勵她，「你今天給她的支持，很了不起！」

此外，最震撼觀眾的，莫過於江浩宇平靜說出自己罹患腦瘤的事實，被麻醉醫師景宏（胡瑋杰 飾）開玩笑問：「醫學傳奇可能要變成傳說了」，從站在手術台上的拯救者，變成必須直面疾病的病人，角色命運急轉直下，為後續劇情投下巨大震撼彈。





