温昇豪化身老師拋哏 黃偉晉讚：很會玩

温昇豪即興拋諧音哏笑話，意外效果讓黃偉晉讚嘆。（圖／映底子提供）

全台首創沉浸式兼戲劇推理實境節目《百分之一相對論》，邀請到陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩和本本化身時空探員，與觀眾一起在節目中解開各種時空亂流下產生的謎題。今（16日）推出「節目設計花絮」，揭開實境節目不喊卡背後需要做的努力和突破。

在最新曝光的花絮當中，呈現出實境節目背後要做的努力和意外效果，導演郭方儒坦言要在「戲劇」的沉浸感和「綜藝」的節目效果間取捨觀眾的喜好需要下不少功夫：「每個觀眾都有不同的喜好，接受度不太一樣，要怎麼去平衡節目上呈現給觀眾要做很多選擇。」

廣告 廣告

姚以緹（左）化身嚴格教師，宋偉恩被趕到走廊罰站。（圖／映底子提供）

第一次嘗試實境演出的演員温昇豪拿捏有術，在花絮中可以看到他邊以老師角色演出邊即興講出諧音哏笑話「你們待會可以先自習，窒息」，讓身為闖關的探員黃偉晉接哏吐出「老師很會玩」製造出意外的節目效果，對於這樣的即興表演，温昇豪開心表示「現場即興演出大家會用眼神交流，對到的時候都會抓到對方的點，知道自己該收該放，互相丟球，很好玩，是很好的一個工作狀態。」

節目中探員宋偉恩被第三單元「梅花梅花幾月開」飾演高中老師的姚以緹點名痛罵「不准講話」並趕出教室罰站，還被要求和一起罰站的學生演員潘永安、陳品瑄做出懲罰「擺出性感姿勢」，讓原本嚴肅的氣氛瞬間變得搞笑，宋偉恩直接繃不住噴笑跪地，事後回想他笑説：「原本以為有什麼支線任務要完成，可能要被體罰還是又要被嚇，沒想到這個學校的老師口味這麼『特別』，害我當下有一種『我是誰？我在哪？』的感覺。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

彰基文字獄1／問卷揭院長爭議竟遭調查局介入 兩代名醫含冤兒子吃官司

不是八點檔！醫師搭計程車見「螢幕放這畫面」 驚呼：太欽佩了

涉貪助理費結果大反轉！高院這動作早露端倪 高虹安可望回鍋市長職