温昇豪升格製作人！《整形過後》跟李廷鎮續前緣曝「容貌焦慮指數」

與韓星李廷鎮十年好友，温昇豪挑戰整形外科戲。（圖／Hami Video提供）

演員温昇豪轉型製作人，推出探討容貌焦慮與性別認同的台劇《整形過後》，成為台灣首部深入整形外科產業的戲劇作品。這部投資六位數的作品邀請到韓星李廷鎮攜手合作，兩人十年前曾在中國電視劇中有過合作經驗。温昇豪特別選擇韓國演員參與，希望為整形議題增添韓國元素。該劇還邀請張榕容、安心亞兩位實力派女演員共同演出，目前已熱播中。

這部台韓合作的戲劇《整形過後》由温昇豪擔任製作人，在談到選擇韓國演員合作的原因時，温昇豪解釋，由於大眾最先聯想到整形就是韓國，他認為將韓國演員及其文化符號帶到台灣，能為整形議題增添說服力。

台劇首探整形議題，温昇豪李廷鎮演技獲讚。（圖／提供Hami Video）

在預告片段中，該劇以「每一次手術，都是一場彷彿戀愛的創作」為主題，温昇豪與李廷鎮的合作引起關注。李廷鎮表示他們並非首次合作，十年前已在中國電視劇中有過合作經驗。這次再度攜手，兩人在劇中的表現被讚譽為「帥到不行」。

當被問及是否有容貌焦慮時，李廷鎮坦言自己並非對外貌感到不安，雖然不是非常自信，但覺得「真的要整的話可能要整太多了」，所以選擇「按照父母給的樣貌活著」。温昇豪則表示，以他們現在的年紀能維持現狀已經很不錯，希望能繼續保持下去。

作為台灣第一部細緻描繪整形外科產業的戲劇，《整形過後》不僅探討容貌焦慮，還涉及性別認同和性別關係等議題。温昇豪希望觀眾在觀劇後能有所感悟，他強調：「因為每個人在照鏡子的時候，一定會覺得哪裡對自己不滿，但你看完之後你會覺得整形這種東西有時候要留給真正需要的人。」這部台韓合作作品期待能為觀眾帶來更多思考。

