温昇豪南北韓邊界百人餐車生死戰 江宏傑被噹「太慢了」

孝淵（左起）、喜飯、温昇豪、李元日開業前鼓舞士氣。客家電視提供



《廚師的迫降：客家廚房2》本周迎來全新挑戰，利特、温昇豪、李元日、江宏傑，搭配孝淵、陳庭妮、趙序衡與喜飯兩隊成員正式告別室內餐廳經營，首度轉戰戶外戰場，前進位於南北韓邊界的「臨津閣和平世界公園」展開餐車對決，温昇豪透露：「公園離板門店很近，所以週邊會有一些警語，有種緊張又悠閒的氣息，氣氛感覺很特別。」

江宏傑（右）與陳庭妮忙著出餐。客家電視提供

由於兩隊必須在同1天販售各自設計的客家餐車料理，進行「限量 100 人份」銷量競賽，成員們繃緊神經，加上公園人潮來得又快又猛，完全不給任何緩衝空間，排隊人龍迅速成形，餐車內外同步進入高速運轉模式，讓趙序衡忍不住拍手催促江宏傑說：「太慢了！快點快點！」李元日主廚帶領孝淵全力出餐，接連端出「客家熱狗堡」以及清爽的「蜜金桔氣泡飲」，每個動作都攸關勝負。

外場同樣成為左右戰局的關鍵，温昇豪在烈日下滿頭大汗、不斷對隊友大喊：「快點快點！趕快趕快！」珪斌則化身「氣氛救援」，不僅協助送餐點，還背起吉他即興彈唱，用歌聲安撫等候民眾。

