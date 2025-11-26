温昇豪周旋新歡舊愛！最適合女人是她 安心亞揭原則
台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》即將播出，除了精彩的整形個案，劇中主角們聯手演出「情感修補」真實樣貌，在整形刀口之外，每個人也在重新雕刻自己的心。温昇豪飾演的整外神醫「江浩宇」，將意外捲入「新歡vs.舊愛」的感情混戰，一邊是陪伴在側、溫柔貼心的護理師蘇菲（安心亞 飾），另一邊則是生命裡一道難以翻越的過去，冷靜又倔強的女醫楊雅頌（張榕容 飾）。
《整形過後》温昇豪（右）重逢張榕容（左）掀起感情風暴。（圖／六魚文創提供）
温昇豪笑說，江浩宇看似遊戲女人堆，但面對真實感情卻完全沒輒：「遇到蘇菲跟雅頌時，他反而不敢直球對決，常講一些言不及義的話來化解尷尬。」温昇豪透露：「《整形過後》除個案議題外，更描繪劇中角色們在壓力、創傷與情感界線中的摸索與成長，打破過去醫療劇中常見的三角愛情套路。」
温昇豪透露兩段情在江浩宇心中代表截然不同的重量：「雅頌是逝去青春的追憶，也是未修補的創傷；蘇菲則是身邊那個最適合、最能讓人安定的人。」也因為如此，江浩宇才會「進退兩難」，在這兩個女人之間被迫面對自己最不願翻開的那一頁。安心亞則直言，蘇菲並非「傻愛型」角色，反而很Z世代、很有原則：「她會很喜歡浩宇，對他好、支持他，但如果浩宇沒給她想要的愛情，她也會轉身離開。」
《整形過後》温昇豪（右）形容劇中飾演護理師的安心亞（左）是他身邊最適合的女人。（圖／六魚文創提供）
另一方面，張榕容飾演的雅頌的感情世界更是火力全開，她不只與初戀江浩宇再度相遇，同時身邊還有一位對她死心塌地的「小奶狗護理師林麟（洪暐哲 飾）」，更引來韓國「完美主義系整外歐巴」侑恩（李廷鎮 飾）跨國追愛，兩人都被她的專業與溫柔堅定吸引，堪稱劇中最強情感風暴核心。
《整形過後》洪暐哲（左）飾演的護理師堪稱張榕容（右）的第一粉絲，整天圍繞在她身邊打轉。（圖／六魚文創提供）
為什麼雅頌會吸引三種截然不同的男性？張榕容點破原因：「雅頌跟浩宇很像，都記得曾經的美好，但沒有勇氣讓現在的自己活得更美好。」她的堅強、脆弱、逞強與倔強混在一起，讓角色充滿矛盾魅力。李廷鎮也分享侑恩追到台灣的理由：「侑恩追求完美，看起來比較冷，但其實內心滿溫暖的。他是被雅頌細心照顧病患的樣子打動的。」正是這個被保護慾包覆的特質，讓侑恩無法忽視，才願意跨海尋找她。
《整形過後》温昇豪（左1）與李廷鎮（右）、洪暐哲（左2）三男為張榕容失控。（圖／六魚文創提供）
影集《整形過後》由温昇豪監製及演出，卡司還集結潘儀君、鄒承恩、洪暐哲、胡瑋杰、夏騰宏、艾怡良、林育品（阿喜）、劉瑞琪、曹蘭、王渝萱、湯志偉等堅強陣容，將於12月13日起每週六晚間9點首播，連播2集；晚間11點在公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video播出2集。
【更多東森娛樂報導】
●温昇豪上演「男男吻」！親密戲超多 自嘲：有點腎衰竭
●劉瑞琪出道40年首演女女戀 讚曹蘭：像上輩子就在一起
●《整形過後》揭美的五大文明病 艾怡良認：怕死但更怕醜
其他人也在看
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 11 小時前
衝上Netflix第一名！《他為什麼依然單身》好看在哪裡？沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家｜5大劇情看點整理
【文／徐瑞安】Netflix、WeTV熱播的陸劇《他為什麼依然單身》，由霍建華與朱珠主演，霍建華演出不婚主義的中年室內設計師「俞瑜」，個性傲嬌又毒舌，雖然長得帥，但沒人受得了他那張嘴，堪稱是最怪直男，劇情也探討都會男女對待愛情與婚姻的不同態度，爆笑又逗趣，自開播就掀起話題，收穫不少好評。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 2 天前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前
女星採訪到一半出事了！無預警失血「馬志翔出手救援」 記者會突中斷
開播廣受好評的大愛劇《我們六個》改編自駭人聽聞的「李月桂案」，近日將在華視播出，演員馬志翔和黃薇婷今（25）日出席餐敘，馬志翔劇中演出大渣男，與小三搞婚外情最後又被小三用電鍋砸死，可恨之人必有可恨之處，他表示這陣子播岀之後壓力很大，因為害怕觀眾太入戲不敢出門，飾演大姐的黃薇婷坦言到現在還是不敢把劇看完，情緒激動到在記者會上突然流鼻血。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳曉離婚9個月「雙頰凹陷」憔悴現身 認了暴瘦9公斤原因曝光！素顏呈現滄桑感
陳曉與陳妍希今年2月宣布離婚，陳妍希恢單後被指越來越漂亮，陳曉近日出席新戲《大生意人》開播記者會，卻被發現憔悴許多，甚至暴瘦到雙頰凹陷，引發網友討論。鏡報 ・ 1 天前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前
平常超理性，一談戀愛就變工具人的星座TOP4：天秤愛到忘了自己，「這星座」全心付出到自己累壞
有些星座平常超理性、講道理一把罩，朋友有事他們分析得頭頭是道，但一談戀愛——理智全關、情緒全開，秒變「愛情工具人」。什麼都幫、什麼都做，還怕對方太累、太煩、太辛苦。今天就來看看，這四個「理智歸零、愛到不行」的星座 TOP4！bella儂儂 ・ 13 小時前
30歲祈錦鈅突拋離婚震撼彈！掰了2年圈外尪 發聲：注定孤軍奮戰
30歲女星祈錦鈅被封為「國民女神」，起初以模特兒身分在網路打開知名度，後來才以歌手身分踏入演藝圈，而祈錦鈅在2023年跟圈外男友閃婚，不料在今年5月遭到爆料離婚，當時她才駁斥傳聞，沒想到今（25日）拋出震撼彈，證實已經簽字離婚。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
深夜愛放閃1／ØZI緊摟辣模女友！ 在柯震東家樓下「臉貼臉」濃情蜜意超甜膩
11月13日晚間10點多，ØZI與Jane以及一名女性友人共乘一車前往柯震東家的酒吧聚會，3人一待就是近5個小時。隔日凌晨3點左右，眾人陸續步出酒吧，Jane立刻抓住ØZI的手臂，整個人緊貼他身側，十足小鳥依人。ØZI隨後也順勢摟住Jane的小蠻腰，兩人緊貼彼此，就這樣一路走到路口等...CTWANT ・ 16 小時前
遭謠傳羅志祥是孩子生父！經紀人不忍了「怒曬DNA報告」：謠言止於智者
藝人羅志祥的經紀人小霜陪伴彼此20多年，兩人的情誼昇華像是家人一般，小霜多年前透過試管嬰兒生出混血寶寶，卻長期遭外界謠傳孩子的生父是羅志祥。面對不實流言，她今（26）日在IG主動公布孩子與羅志祥的DNA檢驗報告，一併終結多年謠言。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
男星愛上女學生！「認識3個月就閃婚」 火速升格當爸
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導有「杏壇歌手」美譽的台語歌手陳昶均，睽違3年在今年3月推出第二張台語專輯《一夜情愁》。而他的喜訊不止於此，24日清晨她...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
深夜愛放閃2／艾薇、吳霏「520」又摟又勾愛滿滿 林逸欣與另一半「亞洲蹲」搞笑曬愛
不只他們愛深夜放閃，「G奶子瑜」祈錦鈅與曾被爆婚變的老公 A 先生，9月才被本刊拍到感情依舊火熱。兩人深夜走出夜店後一路牽手依偎，A 先生更貼心幫老婆提包包。走著走著，他竟在大街上直接吻起祈錦鈅的頭髮，完全不管旁人眼光，身旁友人則像對兩人不顧旁人放閃早已習以為常...CTWANT ・ 16 小時前
SJ神童「40歲還叫神童」？阿妹、蔡依林也中招！2天3百萬人圍觀爆笑妙答
SJ神童「40歲為何還叫神童」？阿妹、蔡依林也中招，2天3百萬人圍觀爆笑妙答！造咖 ・ 1 天前
【12月韓劇推薦】《等待京道》朴敘俊愛情劇回歸！《認罪之罪》金高銀破格黑化、《韓國製造》玄彬&鄭雨盛雙男神聯手、《現金英雄》李俊昊鈔能力破表
2025年進入最終倒數，幾乎剩1個月就迎來2026年，一起看2025最後有哪些劇陪伴大家度過年末呢！？目前眾多11月新劇熱播中，包括：《操控遊戲》、《親愛的X》、《你旁觀的罪》、《一吻爆炸》、《模範計程車3》等劇熱播中！而12月則是有眾多吸睛題材新劇回歸！包括：《認罪之最》金高銀&全道嬿雙強聯手驚悚犯罪劇、《等待京道》朴敘俊愛情劇回歸、《韓國製造》玄彬&鄭雨盛雙男神強強聯手！眾多作品即將陸續登場！趕緊一起來看12月新劇吧！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 4 小時前
陶晶瑩現身TWICE宵夜局！和子瑜相識始末曝光 揭多年交情：竟靠她牽線
韓女團 TWICE 上週末在高雄世運主場館連唱兩天，台灣成員周子瑜出道 10 年首度帶著團員返鄉開唱，吸引大批粉絲朝聖。第二天演出結束後，子瑜與成員 Momo、Sana 到「溫肚火鍋」吃宵夜，更傳出現場也出現資深主持人陶晶瑩，讓粉絲一度以為兩人生活圈毫無交集，紛紛好奇「陶子姐怎麼會跟子瑜一起吃飯？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
81歲歸亞蕾返台拍片傳「開5.5萬徵醫護助理」 親回應：是誤會
由新銳導演宋康欣執導、資深演員歸亞蕾、寇世勳所主演的電影《拾光》，25日在紅心字會信義老人服務中心舉辦殺青記者會。電影找來影后歸亞蕾、戲骨演員寇世勳合演，歸亞蕾笑稱現在電影主角也進到超高齡社會，「現在不只是即將邁入超高齡化社會，就連電影主角也進到超高齡社會了」。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
黃沐妍挺4個月孕肚首露面！談「趕辦婚禮原因」突淚崩：要為了外婆圓夢
35歲的黃沐妍（小豬）本月初宣布結婚、懷孕雙喜臨門，26日出席公益活動時首度談到當時心情。她透露，其實9月中拍微電影時就已懷孕，但自己一開始還「忘記」這件事，讓家中長輩全嚇壞，直呼進度太快；連合作短片的影后陳淑芳，都是今天在記者會現場才知道消息。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
91歲《花漾爺爺》李順載辭世！ 生前最後亮相「需靠人攙扶」
韓國影視界元老級人物，被譽為「國民爺爺」的李順載（이순재），曾演出《順風婦產科》、《花漾爺爺》等知名作品，演技深入人心，他10天前才歡慶91歲大壽，沒想到今天(25日)凌晨驚傳逝世，享耆壽91歲，家屬稍早證實死訊，噩耗傳出後，讓大批粉絲感到不捨。中時新聞網 ・ 1 天前
陳文茜惡癌「肺部擴散三處」是台灣首例！存活率不到10% 仍需藥物維持
資深媒體人陳文茜近年飽受病痛折磨，她在社群上公開自身罹患罕見癌症的日常，日前宣布康復之後再次分享近況。她透露，自己是台灣第一例「由肺部起始的黑色素腫瘤第四期」病例，癌細胞一年內從肺部轉移到肝、骨盆與腦部，存活率不到10%。如今雖暫時擊退癌細胞，但仍須長期面對免疫治療的副作用，靠著大量類固醇與治療糖尿病藥物維持身體狀態。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前