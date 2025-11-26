温昇豪周旋新歡舊愛！最適合女人是她 安心亞揭原則

《整形過後》温昇豪（中）陷「新歡安心亞（左）vs.舊愛張榕容（右）」三角拉鋸。（圖／六魚文創提供）





台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》即將播出，除了精彩的整形個案，劇中主角們聯手演出「情感修補」真實樣貌，在整形刀口之外，每個人也在重新雕刻自己的心。温昇豪飾演的整外神醫「江浩宇」，將意外捲入「新歡vs.舊愛」的感情混戰，一邊是陪伴在側、溫柔貼心的護理師蘇菲（安心亞 飾），另一邊則是生命裡一道難以翻越的過去，冷靜又倔強的女醫楊雅頌（張榕容 飾）。

《整形過後》温昇豪（右）重逢張榕容（左）掀起感情風暴。（圖／六魚文創提供）

温昇豪笑說，江浩宇看似遊戲女人堆，但面對真實感情卻完全沒輒：「遇到蘇菲跟雅頌時，他反而不敢直球對決，常講一些言不及義的話來化解尷尬。」温昇豪透露：「《整形過後》除個案議題外，更描繪劇中角色們在壓力、創傷與情感界線中的摸索與成長，打破過去醫療劇中常見的三角愛情套路。」

温昇豪透露兩段情在江浩宇心中代表截然不同的重量：「雅頌是逝去青春的追憶，也是未修補的創傷；蘇菲則是身邊那個最適合、最能讓人安定的人。」也因為如此，江浩宇才會「進退兩難」，在這兩個女人之間被迫面對自己最不願翻開的那一頁。安心亞則直言，蘇菲並非「傻愛型」角色，反而很Z世代、很有原則：「她會很喜歡浩宇，對他好、支持他，但如果浩宇沒給她想要的愛情，她也會轉身離開。」

《整形過後》温昇豪（右）形容劇中飾演護理師的安心亞（左）是他身邊最適合的女人。（圖／六魚文創提供）

另一方面，張榕容飾演的雅頌的感情世界更是火力全開，她不只與初戀江浩宇再度相遇，同時身邊還有一位對她死心塌地的「小奶狗護理師林麟（洪暐哲 飾）」，更引來韓國「完美主義系整外歐巴」侑恩（李廷鎮 飾）跨國追愛，兩人都被她的專業與溫柔堅定吸引，堪稱劇中最強情感風暴核心。

《整形過後》洪暐哲（左）飾演的護理師堪稱張榕容（右）的第一粉絲，整天圍繞在她身邊打轉。（圖／六魚文創提供）

為什麼雅頌會吸引三種截然不同的男性？張榕容點破原因：「雅頌跟浩宇很像，都記得曾經的美好，但沒有勇氣讓現在的自己活得更美好。」她的堅強、脆弱、逞強與倔強混在一起，讓角色充滿矛盾魅力。李廷鎮也分享侑恩追到台灣的理由：「侑恩追求完美，看起來比較冷，但其實內心滿溫暖的。他是被雅頌細心照顧病患的樣子打動的。」正是這個被保護慾包覆的特質，讓侑恩無法忽視，才願意跨海尋找她。

《整形過後》温昇豪（左1）與李廷鎮（右）、洪暐哲（左2）三男為張榕容失控。（圖／六魚文創提供）

影集《整形過後》由温昇豪監製及演出，卡司還集結潘儀君、鄒承恩、洪暐哲、胡瑋杰、夏騰宏、艾怡良、林育品（阿喜）、劉瑞琪、曹蘭、王渝萱、湯志偉等堅強陣容，將於12月13日起每週六晚間9點首播，連播2集；晚間11點在公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video播出2集。



