温昇豪嘆TVBS裁員潮「難逆轉」 認慘賠7000萬改買AI股

温昇豪擔任2026客家時尚獎活動代言人。設計師潘怡良提供



温昇豪今（4╱15）與林芯儀穿著服裝設計師潘怡良設計的服裝出席「2026 HFA客家時尚獎」記者會，充分展現客家文化的多元樣貌，開製作公司監製兼主演《整形過後》的他談及近期TVBS的裁員風波，他直言大環境「很難逆轉」，透露該劇賠了7000萬元，「總投資9000多（萬），有回收2000（萬）」。也因此暫時不打算再做影集，改投資電影。

談到影集難回本，温昇豪直言：「影集不是不好賺，是百分之百賠錢，問題出在平台沒錢啊！因為廣告都分流了，你只能獨家賣1家，但你的制定價錢的權利就在對方手裡，它決定你的買賣跟生死、還有播放時間，這些都是影視投資人面對的困境。」不過他的電影籌措資金很順利，透露是8000萬、1億左右的規模，「不可能每一個案子都想賺錢，但從那個案子裡面得到更大的價值，比錢還重要」。

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對於媒體大環境的快速轉變，世新大學傳播管理學系畢業的温昇豪特別有感，「學校叫我回去演講，我都不知道講什麼，因為我沒辦法用我以前學習的東西告訴他們未來媒體趨勢是什麼，因為我自己都沒底」。

AI衝擊影視發展，温昇豪語重心長地說：「我覺得大家還是要斜槓，好像你沒辦法專注一件事，不是說專注是錯的，是說你身上可能要更多技能去應付未來，我相信大家的工作都會被AI取代。」他提到不只是媒體從業人員，演員、配音員也面臨挑戰，「因為現在他們聲音只要出個音檔後，AI就複製了，所以他們也有跟我Complain（抱怨）說沒工作做，我覺得這是趨勢問題，沒有辦法」。

2026客家時尚獎總策展人潘怡良（中）以後生文學獎作品為創作靈感設計服飾。設計師潘怡良提供

已有戲劇以AI換臉推出，温昇豪透露：「就我所知，台灣有一個新的廣告片，它是買男主角的『臉部授權』，就買他的肖像，其他全部都是用AI。」他直言雖然短時間演員還是沒辦法被取代，「AI做得再怎麼擬真，當那個演員跟你面對面分享他在創作過程，我覺得會感染那個張力」。坦言目前只能等待，「或者在這個過程當中做一些其他方面的涉略，安然度過這個低潮期」。

被問如果有人開價100 萬買臉部肖像，温昇豪先笑開玩說：「100 萬太少了吧？」但也表示「可以聊聊」，「我覺得在嘗試的過程當中，你也得跟這些公司合作，因為你不知道這些公司未來會變成獨角獸，這時候就不是對價關係，是合作關係」。

至於因應方法，温昇豪表示：「我就是多涉略不同產業，比方說AI背後需要的很多元件，那我去了解很多公司，那這些公司我可能就去買它的股票，你得要投資、要跟著這個浪潮走，因為我們沒有能力創建一個公司，我們就看哪些公司它未來是有前景，我買它的股票，也可以跟著趨勢走，不要一直安逸在自己的環境，如果你是舊思維，我覺得都會被淘汰。」

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