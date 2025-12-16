温昇豪想要整形 直接被李進良一口拒絕

温昇豪主演兼製作的醫療影集《整形過後》13日開播即開出亮眼成績，16日他與醫療顧問李進良醫師一同現身媒體茶敘，分享首播後的回饋與幕後秘辛。李進良直言，首集播出後女性觀眾反應熱烈，「應該是打中了很多人對美的心理需求」，他特別點名艾怡良在劇中以隆乳找回自信的情感層次，「那種自信感演得很生動」。至於温昇豪一幕盯著手術成果、只用一聲「哇！」表現醫師成就感的細節，也被他大讚「非常精彩」。

李進良。（圖／小娛樂）

李進良更透露，不少同業看完後直誇影集拍得精緻、有說服力，播出後診所諮詢量明顯增加，「很多人開口就說想要張榕容的臉、安心亞的身材」。他解釋，東方人常嚮往混血感，臉部線條調整後，下一步往往就會開始在意身形比例；反觀西方人因臉部本就立體，較常選擇身體相關手術。

温昇豪、李進良。（圖／小娛樂）

被問到温昇豪本人是否有「需要調整」的地方，兩人一來一往笑翻全場。温昇豪打趣說想改大小眼卻被拒，李進良立刻接招：「我覺得他大小眼越來越不明顯，是因為眼睛越來越小了。」温昇豪也笑稱李進良屬於「勸退型醫師」，就像戲中張榕容的角色，常說服病人其實不用動刀；李進良則反過來認為，帥氣外型更需要好好維持，但「他真的不需要改」。

温昇豪。（圖／小娛樂）

談到影集起點，李進良透露靈感來自與温昇豪長達十年的聊天累積，從醫療現場到人性故事自然成形。他不僅提供專業顧問，更親自上陣擔任「手替」，把縫合、綁線等細節直接帶進鏡頭。雖然拍攝時多機運鏡、眾人圍觀讓他比平時更緊繃，但也希望觀眾能從細節看見劇組對專業的堅持。

首集以高難度的「浮肋手術」揭開序幕，李進良坦言是刻意為之，「第一幕就要讓觀眾知道這部戲玩真的。」他形容，必須在小傷口中取出約14公分肋骨、並在一個半小時內完成，正好能瞬間建立主角江浩宇的專業高度。

至於本週六將播出的第三、四集，李進良女兒Emma（李曼唯）也將登場。他透露已先看過演出，認為表現超乎預期，但仍有成長空間，親友團也已約好一起守在電視前力挺。談到是否支持女兒因此踏入演藝圈，他語氣輕鬆卻篤定：「能做自己有能力、也有興趣的事，是爸媽最開心的事。」