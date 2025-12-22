温昇豪拍攝超過20小時不敢抱怨！姚以緹「咬舌」對抗陳漢典

姚以緹（左6起）、温昇豪、孫沁岳與學生演員22日出席《百分之一相對論》首播記者會。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩和本本擔任探員的全台首創沉浸式兼具戲劇推理實境節目《百分之一相對論》今（22日）舉行首播記者會，製作人郭彥伶、總導演郭方儒、執行製作人江芷婷以及單元劇演員群温昇豪、周曉涵、姚以緹、孫沁岳、吳念軒、鄭茵聲、喬瑟夫、鄭煒齡（Rin）、MAX、蔡南雲、林采婕、蔡昀希、馮庭揚、潘永安、陳品瑄、陳彥君、曹芯瑜、陳家毅等皆出席活動。

第一單元「月明村的虎靈傳說」劇組直接於嘉義縣的大林鎮封街拍攝，一比一完整呈現虎靈祭典文化，探員潘君侖回憶當時在街頭展開刺激大逃殺，「當時我們解開一道題之後，一個暗門打開突然就有一群喪屍追著我們跑，是認真跑喔！我們大概跑了快1公里到藏匿點，大家跑完都喘到不行。」探員本本大讚潘君侖超Man，「我當時差點進不去房子裡，被人群淹沒，是君倫一把把我塞進去，自己在鐵捲門下來的最後一刻才滑進去的，真的很厲害。」

潘君侖（左起）、梁以辰、陳漢典、黃偉晉、本本、宋偉恩22日出席《百分之一相對論》首播記者會。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

對密室逃脫遊戲很好奇的吳念軒，在拍攝過程中加入探員蒐證、偵查的過程，「其實整個場景都很真實，所以在那個空間裡就會無法克制的融入跟沉浸在劇情還有解謎的狀態裡，有機會的話也很想玩，很想加入。」

周曉涵、喬瑟夫和鄭煒齡（Rin）在第二單元「歡迎光臨黎明別館」飾演一家人，都是第一次參與密室逃脫的3人忍不住抱怨跟陳漢典等探員的對戲，喬瑟夫說：「探員有一個橋段要審問我們，他們沒有邏輯的聽完我們的回答，不管三七二十一就說一定就是你，怒火就來了」。

鄭茵聲（左）、吳念軒在「月明村的虎靈傳說」飾演青梅竹馬。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

第三單元「梅花梅花幾月開」講述明星高中發生霸凌和命案，甚至挑戰高難度24小時不停機的拍攝。時隔20年再飾演老師的温昇豪，以做過戲劇製作人的角度，高度讚許節目的企圖心，「導演跟製作人都很辛苦！看到北藝大被大改造成高中教室，甚至還有很多科幻場景，就覺得很感動，台灣要製作這樣質量高的節目真的不容易，又是全新的嘗試，非常佩然瘋狂道歉。」

郭方儒（左起）、喬瑟夫、周曉涵、鄭煒齡（Rin）出演第二單元「歡迎光臨黎明別館」。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

長時間的拍攝讓温昇豪、探員們都苦不堪言，温昇豪笑虧：「郭老闆（郭建宏）對我們都是恩人，所以不敢跟他收超時費。」他也提到，因為自己是第一次拍攝相關節目，整個人因為沒有方向感覺很焦躁，情緒上也容易翻臉，他在拍攝中一度迷茫到請導演郭方儒給予方向。

姚以緹談及拍攝時，最擔心自己會「笑場」，尤其是在面對到二次合作、要在劇中變成女生的陳漢典，「我有一個秘訣是咬舌頭，因為認識漢典，所以他們會突然給很多笑點，鬧一鬧很想笑。」

黃鐙輝（右）22日擔任《百分之一相對論》主持人。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

孫沁岳則是該單元的神秘角色，他笑言自己在最後破關時刻出現時本來想要大展身手，「結果他們每個人都累到歪腰，我還教他們跳20下交互蹲跳，很沒人性。」

陳漢典身為探員隊長，帶領黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩和本本解密闖關，「這個節目對台灣綜藝來說是新的嘗試，也是經過好幾年的打磨，我們探員們的能力和默契也一直在磨練中成長，希望觀眾看得開心、會喜歡這個可以認真看也可以當配飯看的節目」。

《百分之一相對論》故事背景設定來自神秘組織TDIP時空調查局派遣的時空探員陳漢典、黃偉晉、潘君侖、梁以辰、宋偉恩和本本，肩負著導正這個世界上出現的亂流的使命，來還原那百分之一的真相。節目將於2026年1月4日起，每週日晚間10點在緯來綜合台、晚間12點於LINE TV首播；1月10日起，每週六晚上10 點在三立都會台播出。

