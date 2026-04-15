温昇豪拍醫療劇慘賠7000萬！ 曝產業困境：百分之百虧錢

温昇豪出席客家時尚獎活動。（圖／侯世駿攝）

温昇豪今（15日）出席客家時尚獎活動，近來影視環境變差，電視臺傳出大裁員，温昇豪坦言這是大環境的共業，先前他製作醫療劇《整形春秋》，總投資九千多萬，僅回收兩千萬，虧損七千萬台幣，他直言，「影集現在是百分之百虧錢」。

談及慘賠原因，温昇豪說主因就是「平台沒錢啊」，他指出，隨著廣告分流，影視平台資金匱乏，而製作方在賣片時失去議價主權：「他決定你的買賣生死。」基於大環境原因，他也決定暫時不拍影集了，「影集是百分之百虧錢的。你要做到想要的品質是沒辦法回收的。」

廣告 廣告

温昇豪也算看得開，「要做文化輸出，就必須做高品質，砸錢就得承受虧本的壓力。」股東們都認為，已從中獲取經驗，股東之一的李進良也賠錢，温昇豪說：「這就是試錯的過程，不可能每一個案子都想賺錢」。雖然如此，温昇豪把目標轉向電影製作，目前正在準備電影案，他透露預算規模約在八千萬至一億台幣間。

而影視的困境還包括AI科技的衝擊，温昇豪表示，已有廣告片僅購買男主角的「臉部授權」，其餘畫面全由AI生成，連配音員也抱怨聲音被AI複製。「90% 的人我覺得都會被淘汰，90% 這是工業革命的 3.0」，温昇豪認為AI還是少了溫度，之後觀眾終會對AI感到疲憊。問及是否願意授權自己肖像給AI拍戲？温昇豪展現開放態度：「可以聊，所有合作可能性都是聊出來的。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

朋友借錢不還氣炸！律師教「3步驟」討回還拿更多：變5％定存

饒河夜市攤販賣「60元澱粉腸」挨批！ 業者宣布改名回歸

粿粿、王子認賠百萬！當庭請求「不公開判決」 范姜彥豐痛批：親手破壞我家庭