温昇豪曝身高焦慮 「脫鞋後和林志玲同高」

温昇豪監製主演《整形過後》砸9000萬還沒回本，堅持信念做下去。（趙雙傑攝）

温昇豪監製、主演《整形過後》13日將在公視首播，為了戲可說是拚盡全力，前期就參與構思，籌備多年終於要拍攝，卻面臨劇本、法規等問題喊卡，他認賠殺出約1500萬元打水漂，打掉重練找新團隊再出發，最終成本花費約9000萬，目前還沒回本，他一肩全扛下來，「我們在做一件對的事情，就要做下去。」

他劇中飾演一名浪蕩不羈的整形外科醫師，手術技能高超，風流韻事也不少，身旁還有一位貼心的紅粉知己（安心亞飾），是否參考李進良跟田欣故事？温昇豪笑認：「我覺得加減。」他和李進良交情10多年，打趣「花名在外」的李進良是「死豬不怕滾水燙」，但受訪時幫李進良平反，「要了解一個人不是靠外面怎麼說，而是要真的去認識，他幽默有趣又大方，如果我是女人也會喜歡他。」

廣告 廣告

Emma處女作本色演出

李進良和前妻小禎的女兒李曼唯（Emma）出道獻處女作，恰好演温昇豪女兒，劇中質問爸爸為何要離婚橋段，完全本色演出，温昇豪對於Emma的表現讚許，覺得小孩對一件事認真表示有成長，他也透露，其實Emma要拍戲，李進良超級緊張，怕女兒Emma被網路霸凌說靠爸媽，要Emma做好準備再公開。

劇中有許多整形案例，一句「怕痛可是我更怕醜」探討現代人「容貌焦慮」，温昇豪坦言年輕時的焦慮是身高，自己身高178公分，在一票模特兒當中很吃虧，笑說：「我脫鞋後跟志玲姐姐一樣高，被刷掉至少10場走秀。」

不靠顏值認分演爸爸

後來他發現自己強項在上鏡，於是開始健身、練線條，「當時流行花美男，我看起來太臭老，看別人談情說愛我只能演爸爸。」他沒想過要動刀，走不同風格闖出一片天。

推出台灣首部整形醫療影集，温昇豪以戲劇包裝許多議題，像是醫師在體制內外的困境、醫療短缺、醫病關係等，最終希望每個人能「找到初衷」，「當一個人什麼都有，代表什麼都沒有，反而要問自己『我真正想追求的是什麼？』。」