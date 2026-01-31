温昇豪江宏傑 敲碗《客家廚房3》

江宏傑（左）、温昇豪分享客家傳統過年習俗。（陳俊吉攝）

SJ利特首次參與台灣綜藝節目就入圍金鐘獎。（資料照片）

温昇豪、江宏傑再搭檔Super Junior（SJ）利特、主廚李元日以及孝淵、陳庭妮、趙序衡、喜飯，推出台韓實境綜藝《廚師的迫降：客家廚房2》，節目播出後，温昇豪和利特的「兄弟互動」引起討論，許多粉絲感謝温昇豪讓利特卸下武裝，好好的當一次弟弟被照顧著。

韓國演藝圈的前後輩制度分明，即使利特已出道20年，但在姜鎬童、劉在錫等資深前輩面前，仍表現得拘謹；加上他身為SJ隊長，也總要盯緊成員們，控管所有事情，無論哪種角色都讓利特不得鬆懈。

但是，當他在《客家廚房》面對資歷較深的温昇豪時，利特神情明顯很放鬆，言行舉止也變得活潑。聽聞此事的温昇豪相當感動，他感性表示：「如果是這樣的話，我很開心，因為他真的很辛苦」。

温昇豪說，在韓國錄製第2季節目時，利特一邊錄影一邊忙於練習演唱會舞蹈，昏天暗地的忙碌行程讓他很心疼。他也認為，SJ出道多年，身為隊長的利特功不可沒，「他是隊長，要代表發言又要凝聚團員，團員每個人有每個人的工作，然後再聚在一起」。

他與江宏傑欣賞過SJ演唱會兩次，每看一次都會由衷的佩服利特和SJ，「超猛的！他從頭跳到尾，我就覺得『哇，真的很強』，我是愈來愈佩服他，他在舞台上面的帥氣是我們完全做不到的」。

2人提及SJ的粉絲E.L.F.（粉絲名），除了佩服大家在演唱會上精心準備的應援，也感謝大家在去年金鐘獎前的積極拉票，讓《客家廚房》最終順利得到最具人氣綜藝節目獎，「這一切都是粉絲的力量」。

想精進韓文多交流

身為客家人的温昇豪、江宏傑，一直都很感謝節目將客家文化發揚到韓國，甚至全世界；2人也很感謝，透過節目更加認識客家文化，江宏傑笑說：「我媽媽是客家人，我吃過客家菜，但真的不知道怎麼製作，也沒有完全清楚客家文化的歷史，以前只會去內灣、北埔老街走走」。温昇豪也說，跟韓國人分享客家文化，看著韓國主廚專心研究客家料理，心裡衝突但也充滿親切感。

2人興奮敲碗第3季內容，許願要到濟州島等地拍攝，也都希望自己能精進韓語能力；負責內場廚房工作的江宏傑，如果有第3季他仍想待在廚房，「我好希望可以聽懂韓文，在廚房裡面介紹更多客家文化給主廚們知道，不然比手畫腳，我真的講不出那個重點」。

外場的温昇豪同樣有感，尤其是跟韓國藝人、製作方私下相處時，他都明顯感覺到彼此想要多分享內心感想，但因為語言隔閡，無法清楚表達，「有時候會詞不達意，那個感覺有點迷茫」，吐露可惜之處。

過年遵循拜拜傳統

談到客家的過年傳統，2人印象深刻的都是「拜拜」。江宏傑說，從他小時候到現在，家族仍遵循傳統的從小年夜的拜天公開始，到除夕中午的拜祖先、大年初一的廟宇走春，再到開工日的拜拜，缺一不可。而温昇豪家則是自阿嬤過世後，就簡化拜拜內容，他唯一堅持的就是要回屏東、高雄陪伴父母。

他們過年時也愛跟家人一起玩刮刮樂，江宏傑笑說：「玩！絕對玩！刮中的獎金不會換現金，最後就沒了」，曾花1萬塊買刮刮樂的温昇豪也說，為了翻本就一直刮、一直換新的，刮到手很痠還是不輕言放棄。