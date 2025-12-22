温昇豪滾床安心亞！金鐘影后老年勇敢出櫃：她是我前女友

記者宋亭誼／台北報導

劉瑞琪（右）為戲減重4公斤，向劇中女兒安心亞（左）勇敢出櫃。（圖／六魚文創提供）

金鐘影后劉瑞琪在《整形過後》中付出極大身心代價，導演林立書希望角色「永馨」呈現更纖瘦的狀態，讓她在短短一個月內減了4公斤，「不吃甜食、不碰澱粉，沒有餓，但會瘋狂想吃白飯，想到懷疑人生，因為我真的太愛白米飯了！」

劉瑞琪（右）坦白與曹蘭（左）曾是一對戀人。（圖／六魚文創提供）

劇中永馨動完平胸手術後，必須穿著壓胸緊身背心，劉瑞琪笑說：「本來胸部就不大，又瘦了4公斤，穿原本準備的背心整個很空虛，只好請服裝換更小的尺寸才有壓力感。」她更直言意外發現「其實沒有胸部蠻好的，不用穿不舒服的女性內衣。」

拍攝進手術房的當天，更出現讓她至今難忘的一幕，化妝間桌上就擺著兩片「被切除的胸部」道具，「我一走進去真的嚇一跳，好真喔！我的胸部被切除、擺在桌上，那一瞬間真的嚇死我，但同時又覺得非常有趣。」

温昇豪（左）與安心亞（右）滾床，「宇菲CP」感情急速升溫。（圖／六魚文創提供）

《整形過後》第3、4集情感線全面失控。曹蘭飾演的「淑華」出現在家裡，安心亞飾演的「蘇菲」忍不住當面問她：「你跟我媽以前是...？」永馨向女兒坦白，「我們在一起。」晚年勇敢出櫃，坦承淑華正是自己的前女友，忘年百合戀正式曝光，讓蘇菲衝擊不已；另一邊，温昇豪飾演的「江浩宇」與安心亞意外同床過夜，曖昧氣氛瞬間升溫，「宇菲線」進度狂飆；而最讓粉絲小鹿亂撞的，莫過於Emma（李曼唯）主動親吻曾向鎮的關鍵一幕，純粹又勇敢的情感流動讓「沐瑄×小康CP」引爆話題。

