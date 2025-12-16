温昇豪演老師即興拋諧音哏！黃偉晉笑讚：老師很會玩

温昇豪即興演出高校師愛玩諧音哏。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司提供）





推理實境節目《百分之一相對論》，主持群邀請到陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩和本本化身時空探員，與觀眾一起在節目中解開各種時空亂流下產生的謎題。今（16日）推出「節目設計花絮」，揭開實境節目不喊卡背後需要做的努力和突破。

在最新曝光的花絮當中呈現出實境節目背後要做的努力和意外效果，導演郭方儒坦言要在「戲劇」的沉浸感和「綜藝」的節目效果間取捨觀眾的喜好需要下不少功夫：「每個觀眾都有不同的喜好，接受度不太一樣，要怎麼去平衡節目上呈現給觀眾要做很多選擇。」

第一次嘗試實境演出的演員温昇豪拿捏有術，在花絮中可以看到他邊以老師角色演出邊即興講出諧音哏笑話「你們待會可以先自習，窒息」，讓身為闖關的探員黃偉晉接哏吐出「老師很會玩」製造出意外的節目效果，對於這樣的即興表演，温昇豪開心表示「現場即興演出大家會用眼神交流，對到的時候都會抓到對方的點，知道自己該收該放，互相丟球，很好玩，是很好的一個工作狀態。」

姚以緹化身嚴格教師，反差要求學生懲罰性感姿勢。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司提供）

節目中探員宋偉恩被第三單元「梅花梅花幾月開」飾演高中老師的姚以緹點名痛罵「不准講話」並趕出教室罰站，還被要求和一起罰站的學生演員潘永安、陳品瑄做出懲罰「擺出性感姿勢」，讓原本嚴肅的氣氛瞬間變得搞笑，宋偉恩直接繃不住噴笑跪地，事後回想他笑説：「原本以為有什麼支線任務要完成，可能要被體罰還是又要被嚇，沒想到這個學校的老師口味這麼『特別』，害我當下有一種『我是誰？我在哪？』的感覺。」

執行製作人江芷婷透露《百分之一相對論》節目四個單元一共拍了三年多，節目中演員所說的每一句話或是場景裡的一些小細節都會藏有許多巧思，製作人郭彥伶則坦言製作這樣的節目要顧及戲劇拍攝、實境節目的攝影鏡位和主持群走位等等，光機關製作就傷透腦筋，也自認「百分之70和百分之100對觀眾來說也許沒有差很多，但對製作團隊的自我要求來說就無法達到標準。」因此狠下心砸上千萬來打造沉浸式的密室逃脫節目。

對於節目的用心，探員宋偉恩很有感表示「這次的沉浸式真的做得很好，到拍完才發現有一兩個合作過的攝影師竟然就在現場，超會躲。」演員姚以緹也發現連幕後工作人員側拍師竟然都要因應在學校場景而裝扮成體育老師，讓她非常驚訝。



