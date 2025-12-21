温昇豪現身中山站 《與惡》遇相似經歷⋯心痛發聲

温昇豪、Emma（李曼唯）和曾向鎮一同為《整形之後》宣傳，劇中曾向鎮有唇顎裂的問題，三人特別出席羅慧夫顱顏基金會公益座談。活動場地剛好在中山站，也就是19日發生砍人事件憾事是的事發地，温昇豪沉痛地表示，「我現在心情跟所有人一樣。」

温昇豪。

温昇豪表示，因為台灣治安其實算好，不過還是呼籲大家，走在路上時要眼觀四方耳聽八方，多注意周遭。多年前他主演的戲劇《我們與惡的距離》他的角色有著類似的經驗，劇中他和賈靜雯的兒子被無差別殺人犯殺害，因此對於中山站憾事，他感到特別心痛。

曾向鎮、Emma和温昇豪。

Emma則透露她之前很喜歡到中山逛街，新聞爆發後，她有特別被交代，能少出門就盡量避免，由於她很喜灣歡邊滑手機邊走路，因此特別被長輩交代，要多看路。