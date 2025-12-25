温昇豪直球開撩安心亞 曖昧問「我表現好嗎？」

温昇豪在《整形過後》27日最新劇情中，拋直球問安心亞：「那晚我表現好嗎？」曖昧氛圍瞬間拉滿；同時，温昇豪也在張榕容婚前一天失態，揭開兩人不為人知的共同創傷，命中註定的韓系歐巴李廷鎮也即將現身，攪動情感漩渦。此外，今年最美的「百合戀」劉瑞琪與曹蘭，也將在聖誕連假甜蜜放閃。

《整形過後》温昇豪（右）與安心亞（左）曖昧指數升溫。（圖／六魚文創提供）

温昇豪化身「行走費洛蒙」的整外神手「江浩宇」，挑戰從影以來最多激情與曖昧尺度的角色。他坦言，角色必須在「油腔滑調耍帥」與「不讓人討厭」之間精準拿捏，「其實蠻困難的，但也是很難得的螢幕體驗。」

廣告 廣告

《整形過後》中，劉瑞琪與曹蘭這對「百合戀」也將在第5、6集迎來放閃高峰。劉瑞琪飾演的「永馨」與曹蘭飾演的「淑華」，在晚年重新相戀，永馨與淑華共舞、淑華溫柔按摩永馨的腳，用這份熟悉喚回過往情感。曹蘭表示首度演出百合戀，每場戲都不容易詮釋，「因為淑華是比較內斂的個性，怎麼呈現那份感情是非常挑戰的。」

《整形過後》劉瑞琪（左）與曹蘭（右）共譜今年最美百合戀，晚年重新相愛。（圖／六魚文創提供）

東奧空手道銅牌國手文姿云，繼實境節目《不在我的世界當勇者》勇闖金鐘節目主持人獎後，也正式在影集《整形過後》中迎來戲劇出道。首次跨足戲劇演出，她坦言最大難關是「台詞關」，「因為需要花比較久的時間記台詞，我會在跑步訓練的時候，一邊跑一邊背。」

《整形過後》李廷鎮（左）的現身攪動張榕容（右）情感漩渦。（圖／六魚文創提供）

相較於空手道場上以肢體說話，演戲更考驗語言與情緒表達，她直言：「以前比賽時不用講太多話，所以我講話其實沒什麼自信，會有點小聲、卡卡的，這次真的做了很多練習。」主要與張榕容、温昇豪對戲，她笑說一開始難免緊張，但很快就被張榕容自然又穩定的表演帶進情緒，「再加上昇豪哥幽默風趣的互動，讓我能慢慢放鬆，找到角色的狀態。」

《整形過後》每周六晚間9點於公視頻道播出；晚間11點在公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video播出2集；八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視將於明年接棒播出，敬請期待。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導