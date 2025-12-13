温昇豪看「AV帝王」學情慾戲 被傳統禁錮演不出來

（中央社記者洪素津台北13日電）演員温昇豪主演戲劇「整形過後」並身兼監製，為詮釋風流倜儻的整形醫師，看日劇「AV帝王」學習情慾戲，但最後還是剪掉，他坦言「就是跨不過去」，自己被傳統保守的成長歷程禁錮住。

温昇豪推出新戲「整形過後」，身兼演員與監製，他更自掏腰包投入新台幣千萬元製作戲劇，稱賠錢部分已經無法回收，但他告訴自己和投資方，「我們是在做一件對的事」。近日温昇豪接受中央社專訪，他表示，製作戲劇賠錢是一回事，但自己演不出情慾戲的流暢度，也因此很受傷。

温昇豪飾演整形外科醫師，醫術好、長得帥、風流倜儻，憑藉傑出才情處處留情、縱橫情場，劇中不乏多場情慾場面，但他卻卡關，決定剪掉部分畫面。他分享，拍攝時是全盤豁出去演，要多露骨就有多露骨，「我看畫面的時候我真的不喜歡，我覺得很Low」。

温昇豪認為，畫面中的自己演出來就是很大力，「我可以演很情慾、露骨，你可以發現就是硬演，硬演可以，但就是不好看」。他還看日本影集「AV帝王」學習，「他們好敢拍，而且演得很自然，那我就不知道為什麼，關於這一塊我一直過不去」。

温昇豪坦言，可能跟自己成長環境有關係，「我生長的環境和我的想法確實還是偏傳統，我覺得這一個坎我需要去克服，要更開放一點」。

「整形過後」劇情以前往醫美診所就診的客戶，傳達出自我價值、性別認同、容貌焦慮與審美等議題。温昇豪補充，這部劇是「女力的象徵」，女人為生計整形隆乳、婦人為夢想堅持變性，種種案例都讓他飾演的主角去剖析自己，透過這些女性故事找回自己的初心，面對自己內心最空虛的部分。

該劇顧問為整形醫師李進良，不過温昇豪強調，角色並非李進良，而是從其身上找到「戲劇性」，至於李進良的感情生活以及被社會撻伐的部分則不討論，單純透過對方的分享去透析美與人的關係。温昇豪直言，「我摸你身體，你要付我錢，你把你的缺陷、自卑、難堪都跟我分享了」，整形醫師知道大家的秘密，但自己的秘密卻也是透過這些病人來自我療癒。

温昇豪坦言，製作這部戲遇到很多困難，但還是撐過來了，讓戲順利播出，雖然投入的錢確定無法回收，但他認為自己是在做一件正確的事；目前也著手下一部戲的製作，樂於當幕後推手，也盼培養更多新人演員。

温昇豪常聽到有人說，怎麼演來演去都這些人，但其實這是很現實的問題，「我現在是資方、製作方，又是演員，這牽扯很多回收的問題，那到底自己演不演？投資方又會要求，所以我現在往幕後就是希望可以培養更多新人」，在演戲又同時執行製作的時候，也能進一步挖掘寶藏新秀。（編輯：張雅淨）1141213