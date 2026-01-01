温昇豪突向張榕容求婚！李廷鎮空降、洪暐哲宣示主權 她陷殘酷三角修羅場

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

醫療影集《整形過後》3日5大愛情線將全面引爆。預告中，除張榕容所飾演的「楊雅頌」身邊的三男李廷鎮、洪暐哲、温昇豪將正面對決外，診間裡黃珮琪罹患口腔癌嗆聲温昇豪，徐千京面臨另一半夢多直接提出：「整成我想要的樣子。」六旬老翁童毅軍懇求「整回18歲」的催淚原因也都和愛情有關，讓「改變外貌能獲得愛情嗎？」成為討論話題。

《整形過後》温昇豪（左）與張榕容（右）感情出現變化。（圖／六魚文創提供）

張榕容即將面對李廷鎮扮演的韓國整外醫生「金侑恩」的出現、洪暐哲飾演的暖心小奶狗護理師「林麟」大膽摟住自己宣示主權以及温昇豪無預警深情的求婚，讓她的情感世界瞬間成為修羅場。而温昇豪腦瘤病情引關注，預告「有人領便當」；蔡淑臻穿手術服無預警現身，都成為本週最值得關注的劇情焦點。

除主線感情全面升溫，本週單元故事直擊不同愛情。黃珮琪在《整形過後》飾演年輕卻罹患口腔癌的「小津」。面對外貌逐漸失去掌控，容貌焦慮讓她必須在治療與愛情之間做出抉擇。黃珮琪透露，拍攝前便諮詢罹患口腔癌患者的治療過程以及康復後的狀況，才了解到患者的辛苦，「尤其口腔癌在臉部會有很大的變化，女生更是在乎容貌上巨大的改變。」

《整形過後》夢多（中）要求另一半徐千京（右）整成自己想要的樣子。（圖／六魚文創提供）

至於8點檔女神徐千京與夢多（大谷主水）飾演的另外一對愛侶。夢多飾演在乎外界眼光的健身猛男「德明」，因而要求另一半「若青」配合他的審美整形，被網友形容是不是本色演出，夢多澄清，「我不太會強迫另外一半為我整形，個人喜歡自然就好，就算要整也希望對方是為了她自己。」夢多也透露，和李廷鎮有劇烈動作戲，「我本來就是武術指導出身，所以動作戲不難，李廷鎮非常敬業，是很厲害的演員，首次合作有一點緊張，因為不想讓他受傷。」

《整形過後》童毅軍（右）邂逅趙永馨（左），求診温昇豪想整回18歲。（圖／六魚文創提供）

此外，六旬老翁（童毅軍飾）走進診間，唯一請求竟是「整回18歲」，只為喚回失智伴侶（趙永馨飾）曾經愛過自己的模樣。製作團隊表示，這一段是跨年檔最容易讓人破防的篇章之一，「不是因為悲傷，而是因為太真實。」





