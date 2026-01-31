温昇豪突被質問「福菜是酸的？」 錄影氣氛緊繃
利特、温昇豪、李元日、江宏傑，搭配孝淵、陳庭妮、趙序衡、喜飯合作的台韓合製實境綜藝《廚師的迫降：客家廚房 2》，本週播出在台北大稻埕的貨櫃餐廳最終營業日，沒想到這一天現場依舊狀況百出，還有顧客對菜餚提出質疑，讓現場氣氛相當緊繃。
客人指著盤中的福菜，面露困惑地問外場的温昇豪，「這個福菜為什麼是酸的？是不是加了什麼特別的東西？」面對突如其來的口味質疑，原本忙碌的氛圍瞬間變得緊繃。
另，在歷經韓國餐車大戰與台灣客庄小旅行後，成員們的體力與專注力皆來到臨界點，就在全體顯露疲態之際，「史上最狂二廚」QWER的Magenta驚喜現身，為即將結束的貨櫃餐廳帶來滿滿活力。
Magenta一踏進廚房便元氣滿滿地自我介紹「我是 Magenta 主廚！」隨即投入外場與內場支援，不時以誇張動作與熱情應援替團隊打氣，成功炒熱現場氣氛。然而她這股源源不絕的精力，讓忙於出餐的主廚李元日逐漸招架不住，一邊料理、一邊露出無奈又好笑的表情，忍不住對她喊道：「Magenta，夠了，真的夠了！」
《廚師的迫降：客家廚房2》每週日晚間8點於客家電視與韓國 TVING首播，晚間9點於LINE TV上線，晚間10點於中天綜合台播出；12月13日起，晚間6點於三立國際台、晚間10點於三立台灣台與三立綜合台跟播。
