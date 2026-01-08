温昇豪罹「聽神經瘤」！手術台上突暈倒...術後顏面神經恐受損癱瘓

記者宋亭誼／台北報導

温昇豪患聽神經瘤能否再登手術台。（圖／六魚文創提供）

《整形過後》本周六（10日）將播出最終回。温昇豪飾演的整外神醫「江浩宇」一路站在手術台拯救病患，卻在劇情後段揭露自己在腦中長了聽神經瘤，從醫師身分被迫轉為病人，角色命運急轉直下。聽神經瘤手術後可能影響顏面神經，造成臉部癱瘓、失調，甚至牽動平衡與精細操作能力，對一名外科醫師而言，無疑是職業生涯的巨大考驗。

李曼唯（Emma）出事躺手術台，温昇豪（中）換上手術服親自上陣。（圖／六魚文創提供）

温昇豪坦言，即使醫療風險可被控制，對患者而言真正沉重的，其實是心理壓力：「那種壓力不只是擔心手術成不成功，而是要一直面對『如果醒來，自己還能不能像以前一樣』的恐懼。」而預告中最讓觀眾心臟瞬間停拍的畫面，莫過於李曼唯（Emma）的突發狀況。

廣告 廣告

鄒承恩飾演的整外醫師「徐徹天」神色慌張趕回醫院途中撞見張榕容，當場要她立刻通知温昇豪一句關鍵話：「他女兒出事了。」下一秒畫面急轉，Emma已被推進手術房，氣氛瞬間降到冰點。更讓人不敢置信的是，穿上手術衣、親自上陣救女兒的温昇豪，竟在動手術當下突然昏倒。

邱凱偉（右）求助民俗療法，帶女兒黃歆庭（左）逃院正面槓上醫療團隊。（圖／六魚文創提供）

另一方面，邱凱偉飾演一名因女兒「小文」（黃歆庭 飾）背部傷燙傷來急診的父親，因無法交代女兒病情讓温昇豪起疑，而他卻無預警帶女兒逃離醫院，求助民俗療法，與醫療團隊正面衝突。邱凱偉坦言自己身為父親，讓他在詮釋「小文爸」時特別有感，「現實中的我也是孩子的爸爸，有了孩子之後，那種想保護家人的本能，好像一個開關自然被打開。」

他將自身情感大量投射進角色裡，「不論是保護孩子，或是為了孩子願意付出一切，都是很真實的感受。」尤其戲中女兒的身體狀況不斷惡化，更讓他在表演時難以抽離，「那種無力感會逼著你，只想竭盡所能把孩子護在身後。」

邱凱偉（左2）對女兒病情交代不清，引温昇豪（右）懷疑。（圖／六魚文創提供）

對於角色既固執又自責的矛盾狀態，邱凱偉也深有感觸，這種「自信與自責來回擺盪」的心理，其實是許多父母共同的掙扎，「一方面想讓孩子知道爸爸是可靠的，一方面又會懷疑，自己的選擇是不是反而傷害了她。」也正是這份用錯方法的愛，讓角色更加真實而殘酷。《整形過後》最終回把將於本週六（10日）晚間9點在公視頻道播出。

更多三立新聞網報導

不是謝欣穎！王柏傑澎湖吉貝島「放閃安心亞」 羞喊：有點浪漫

胸部太大被投訴！前主播離職「解放H級胸器」不藏了 驚人近況曝光

還記得她嗎？《尋秦記》凍齡女星「55歲長這樣」 震撼畫面曝光

女上男下床戰小三！李運慶驚見「老婆同款」性感睡衣 驚恐表情全被拍

