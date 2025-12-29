温昇豪自揭罹腦瘤 《整形過後》3大催淚彈狂襲
《整形過後》穩坐LINE TV台劇、台灣大哥大MyVideo戲劇榜冠軍，最新劇情「温昇豪自揭腦瘤病情」、「曹蘭3分半告白劉瑞琪」哭崩安心亞、「張榕容重返舊愛車禍現場」等3大情感主線同步推進，讓不少觀眾直呼「這2集根本是催淚連擊」。
5、6集終於揭開温昇豪飾演的整外神醫「江浩宇」內心脆弱一面，來自8年前一場無可挽回的車禍，至今讓他自責不已。張榕容飾演的「楊雅頌」首度回到陳邦鋆飾演的未婚夫「俊豪」車禍身亡現場，壓抑多年的創傷全面潰堤，她在街頭失控痛哭，低聲說出：「我好愛他。」温昇豪眼眶含淚回「我也是」，讓觀眾瞬間破防，被封為本周最揪心的段落之一。
劇中也暗示温昇豪與張榕容過去錯過的感情線，她坦言，那其實是一種「對年輕的執著」，「我當初喜歡的是浩宇，但在成長之後，我選的是俊豪。真正一起生活的人，才是生命中最貼近的人」。她認為愛會隨著人生階段不斷轉換，「因為你永遠不知道下1秒會愛上誰，所以更要珍惜當下，說不定下一刻，你就會失去你愛的人」。
另一條讓觀眾集體淚崩的是曹蘭飾演的「淑華」與安心亞長達3分半的真情告白，面對劉瑞琪飾演堅持進行性別重置手術的伴侶「永馨」，曹蘭坦言最害怕的不是改變，而是怕這一眼是最後一面，得知安心亞飾演的永馨女兒「蘇菲」同樣感到害怕，也鼓勵她：「妳今天給她的支持，很了不起。」2人揪心擁抱畫面被不少觀眾封為「今年最溫柔也最殘酷的愛情」。
曹蘭的演出也讓導演林立書直呼「驚為天人」，曹蘭則謙虛表示自己並沒有刻意去「演」，「我只是把自己當成是淑華這個人」。談到與角色的共通點，她坦言若現實中家人面臨如此重大的生命抉擇，她也會選擇尊重對方的決定，「大家都是成人了，他想做什麼、就會為自己的選擇負責，沒有人有權利去改變別人的人生」。
而最震撼觀眾的莫過於温昇豪飾演的「江浩宇」平靜說出自己罹患腦瘤的事實，被胡瑋杰飾演的麻醉醫師「景宏」開玩笑問：「醫學傳奇可能要變成傳說了。」角色命運急轉直下，也為後續劇情投下震撼彈。
