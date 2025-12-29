温昇豪自揭「罹患腦瘤」 遭麻醉醫師調侃：醫學傳奇變傳說

〔記者李紹綾／台北報導〕温昇豪在醫療影集《整形過後》飾演整外神醫「江浩宇」，他在劇中平靜說出自己罹患腦瘤的事實，被麻醉醫師胡瑋杰開玩笑問：「醫學傳奇可能要變成傳說了。」從站在手術台上的拯救者，變成必須直面疾病的病人，角色命運急轉直下，為後續劇情投下巨大震撼彈。

《整形過後》在第5、6集中，揭開温昇豪內心脆弱一面，來自8年前一場無可挽回的車禍，至今讓他自責不已。張榕容飾演的「楊雅頌」，首度回到前未婚夫「俊豪」陳邦鋆車禍身亡的現場，壓抑多年的創傷更全面潰堤。她在街頭失控痛哭，對著早已不在的舊愛低聲說出：「我好愛他。」温昇豪眼眶含淚回「我也是」，讓觀眾瞬間破防。

劇中也暗示温昇豪與張榕容過去錯過的感情線，對於「楊雅頌」面對「江浩宇」時的矛盾與掙扎，張榕容坦言，那其實是一種「對年輕的執著」：「我當初喜歡的是浩宇，但在成長之後，我選的是俊豪。真正一起生活的人，才是生命中最貼近的人。」她認為，愛並不是一成不變的狀態，而是會隨著人生階段不斷轉換，「因為你永遠不知道下一秒會愛上誰，所以更要珍惜當下，說不定下一刻，你就會失去你愛的人」，這段話也呼應了劇中「雅頌」在「浩宇」與「俊豪」之間的拉扯，不是誰取代了誰，而是人生在不同時刻，留下了不同重量的選擇與遺憾。

《整形過後》由六魚文創出品、温昇豪監製，六魚文創與絡思本娛樂聯合製作，《最佳利益》導演林立書執導，每週六晚間9點在公視頻道首播，連播2集；晚間11點在公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video播出2集；八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視將於明年接棒播出。

