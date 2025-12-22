温昇豪被導演惹到生氣！ 現場超時20小時：我爬著也會過來

《百分之一相對論》22日舉辦首映記者會，除了探員陳漢典、黃偉晉、宋偉恩、本本、梁以辰等，3個單元的NPC温昇豪、周曉涵、姚以緹、孫沁岳、吳念軒、鄭茵聲、喬瑟夫、MAX等到現場一起宣傳。温昇豪、姚以緹在「梅花梅花幾月開」單元擔任NPC飾演老師，温昇豪表示，一開始根本不知道自己在做什麼，再加上錄製超時，他跑去跟導演郭方儒說：「能不能給我一點頭緒！」導致他最後有些情緒出現。

姚以緹、温昇豪、孫沁岳（左6至8）、Max為右3。（圖／映底子）

郭方儒解釋，因為温昇豪在劇中的角色，的確就是很混亂的狀態，因此他完全不願意給頭緒，就是希望對方處在這樣的狀態中。該單元是最後拍攝的單元，雖然已經有了前面的經驗，不過探員當時一直解不出來，導致整個流程大超時，所有NPC演員等了20幾個小時，温昇豪笑說：「郭老闆（郭建宏）是我的恩人，我不敢跟他收超時費，他要我，我爬著也會過來！」不過温昇豪也能理解，他表示製作團隊相當辛苦，工作人員也都很累，不過相較於等很久，他比較生氣自己一直狀況外，「我真的快要生氣了！」

廣告 廣告

姚以緹表示，自己在拍攝時，必須一直咬舌根，因為陳漢典經常會不按牌理出牌地搞笑，導致她必須咬著舌根忍笑，不然她的身份是不可笑場的，「每次遇到典哥都要咬舌根，上一次是因為演戲，這是第二度咬舌根了。」

其中FEniX成員Max也參與了這單元，他飾演温昇豪高中時期，他笑說當時温昇豪一看到他就說：「他是年輕時的我喔？我自己來演就可以啦，可能是因為我比較糙老，我鬍子長很快。」温昇豪笑說自己當時那是玩笑話，「我想說有AI啊！但怎麼可能啦，我演高中生，我自己過不去，觀眾也過不去 ，何必呢？」