温昇豪製作台劇慘賠7000萬！投資者李進良反應曝光
〔記者蕭方綺／台北報導〕温昇豪今出席「2026 HFA客家時尚獎」記者會，談到近來忙新的電影計畫，雖然先前製作、主演的影集《整形過後》投資9000萬，卻因平台大環境資金緊縮，慘賠7000多萬，但他認為新電影的資金不會有太大問題。至於好友兼投資人李進良的反應，他苦笑說對方沒彼此安慰：「他也賠錢了！這就是試錯的過程，不可能每一個案子都想賺錢。如何從案子裡面得到更大的價值比錢還重要，我們股東都這麼覺得。」
至於李進良之後是否會再投資電影？温昇豪指出李進良同為公司股東，「我公司會投資，他相對也會投資。」並稱這回電影將投資8000萬到1億資金。
然而去年演藝圈陸續爆出閃兵潮，會不會因此找不到男主角？他指出這部分還是會交由製作單位去注意，他和「40」薛仕凌曾合作《茶金》，當年曾說關係如兄弟，對於薛仕凌因閃兵遭求刑，他尷尬回：「最近比較少聯絡，略知一二，但因為還在司法程序中，不方便多說什麼。」
此外，由臺北市政府客家事務委員會指導、財團法人台北市客家文化基金會主辦的「2026 HFA客家時尚獎」，4月15日於台北正式宣告起跑，本屆賽事由總策展人、國際知名服裝設計師潘怡良領軍帶來全新時裝演繹，温昇豪和林芯儀今穿上潘怡良設計的藍染加上編織概念服裝。
林芯儀近年積極投入健身比賽，去年晉升職業選手，今年更接連參與賽事，坦言在高強度訓練與競賽後，身心都面臨不小挑戰。她透露，2月赴日本、4月在高雄完成兩場比賽後，明顯感到疲憊，「需要稍微休息」，但強調自己個性不服輸，未來仍不排斥繼續挑戰，盼能達到目標、開拓更多可能。
在體態管理方面，林芯儀目前體脂維持在16至17，比賽前一週會降至9至11的低體脂狀態。她坦言比完賽後才發現，真正的疲憊不只是身體，更多來自心理壓力，「會有得失心，開始在意表現」，因此也學著與自己對話、調整心態，讓身心逐漸回到平衡。
溫昇豪則分享自身長年維持體態的秘訣，表示已持續健身20、30年，至今仍保持與20年前相同的身形尺寸，笑說老師替他訂製服裝「完全不用再量尺寸」。
更多自由時報報導
TVBS深陷裁員風暴 總經理首發聲：無出售經營權規劃
邊環遊世界邊創業！一年後他們衝出「10億元營收」 成功心路曝光
穀雨來臨溼氣重 塔羅老師點名5大星座財運開
李貞秀轟高虹安「民眾黨罪人」再爆其男友月領50萬還A助理費「不要臉」
其他人也在看
温昇豪《整形過後》虧7千多萬 目標改拍電影「投資近億」
温昇豪製作影集《整形過後》於去年播出，當時投入9千多萬資金，找來好友韓星李廷鎮演出。他15日出席2026 HFA客家時尚獎，聊到戲劇時，坦言只回收2千多萬，不過他越挫越勇，表示正在籌備拍新電影，預計投入近億元。
温昇豪認了自製自演《整形過後》慘賠7000萬！股東李進良反應曝光 AI衝擊影視圈曝自保辦法
温昇豪與林芯儀15日出席「2026 HFA客家時尚獎」，提到近日TVBS大幅裁員，也曾就讀新聞系的温昇豪感嘆媒體產業的轉變「很難逆轉」，也坦言擔任製作、主演的影集《整形過後》慘賠7000萬，暫時不會再拍影集，之後則要投資電影。
李進良首次投資影集結局超慘！監製温昇豪認困境：賠7000萬
【緯來新聞網】温昇豪、林芯儀今（15日）現身記者會，擔任客家時尚大使的活動。近期鮮少見到温昇豪消息，
快訊／交易系統癱瘓！台新證致歉 9千筆錯帳全扛！
台新證券針對4月14日系統異常事件，鄭重向客戶致歉，並承諾將全額承擔約9000筆因錯帳導致的損失，展現對投資人權益的負責態度。目前，其交易平台多數功能已恢復正常運作，僅部分定期定額功能仍在調修中，預計將另行公告恢復時間。台新證券強調，將全力配合主管機關查核此次系統異常原委，並採取最有利於客戶的方式進行後續處理，以維護市場秩序與投資人的信任。此舉旨在降低客戶損害，並確保市場穩定。
害173人中毒…恐賠逾5千萬！春捲老闆娘「賠償現況」曝光
事件餘波盪漾，暫時看不見盡頭！高雄市苓雅區正義市場春捲攤爆發173人集體中毒事件。衛生局查出業者故意隱瞞春捲內加蛋和肉絲，影響疫情調查完整性，前後重罰144萬元，同步移送地檢署偵辦。此外，依據《食安法》，被害者每人最高可求償30萬元，面對恐面臨最高超過5千萬賠償，老闆娘表達願意賠償。市府表示，近兩週已安排40場協調會，後續若有團體訴訟需求，市府有經費可適度補助。
聽黃仁勳的話當技術工！他見「日常1景象」崩潰閃辭 眾人嘆：難怪缺工
被譽為「AI教父」、輝達執行長黃仁勳曾指出，未來技術工將成為炙手可熱的職業，年薪甚至有望上看300萬元。然而，一名網友分享自身投入水電學徒的經驗，卻直言理想與現實落差極大，最終萌生離職念頭，貼文曝光後，引發網友熱議。
快報／台積電法說報佳音 首季每股賺22.08元
台積電（2330）今（16）日公佈2026年首季財務報告，合併營收1兆1,341億元，稅後純益約5,724億8千萬元，每股盈餘22.08元（折合美國存託憑證每單位為3.49美元）。 相較去年同期
欠2.4億宣布破產6年！澎恰恰今過70歲生日全招了 鬆口「真實內幕」
澎恰恰2020年因電影投資失利背負約2.4億元巨債，還債動向一直備受各界關注。今15日是他70歲生日，他發文回首過去因電影夢背負巨債的心路歷程。他以經典台詞自嘲曾是那個「憨人」，因忽視前輩告誡、在資金未到位下盲目投入，最終造成慘痛惡果，並表示這是一場「很大很深的一課」，盼以自身經驗警示追夢的年輕人。
粿粿王子求不公開判決翻車！范姜拒絕內幕曝光怒轟心虛
藝人婚姻風波持續延燒，最新進展出現關鍵轉折！粿粿與王子在民事庭上認賠100萬元，卻同步提出「不公開判決」的要求，引爆另一波爭議。對此，范姜彥豐強硬拒絕，背後原因也隨之曝光，讓整起事件再度升溫。林宜君
李貞秀突開撕民眾黨 網翻出唐綺陽「不演的火牡羊」貼文驚呆
民眾黨開除陸配立委李貞秀黨籍，而李也因此喪失不分區立委資格，她隨即上政論節目開撕黨內不少人士，引發熱議。有網友更發現其實星座專家唐綺陽9日曾發文談到「10日火星就進牡羊了。在這強大、不掩藏的能量下，該爆的秘密，以為壓得住的委屈，就像水蒸氣要衝開鍋蓋一樣，再也壓不住」，由於李正是牡羊座，近日的舉動也讓網友紛紛湧入留言「我就算被抹青鳥也要來朝聖」、「看到李貞秀的新聞，天啊好準」。
補助鄭麗文赴陸480萬元 台灣民主基金會全說了
「鄭習會」落幕，傳出國民黨向台灣民主基金會申請480萬元補助費。基金會今（16）日指出，基金會依據政黨補助原則，依程序處理；國民黨提出的計畫書載明，將藉由實地參訪與出席活動，推展台灣的民主自由理念至中
《周處》中國賣30億拿不到錢！片商老闆捲款失聯再吞《陽光》3.4億
電影《周處除三害》在中國上映創下亮眼票房後，卻爆出分紅爭議持續延燒。對於外界質疑資金流向與結算問題，總監製李烈9日才發布聯合聲明，強調台灣方面至今僅收到約2成應得票房分紅，並點名相關負責人陳永雄限期出面說明。如今股東爆料陳永雄已如「人間蒸發」，而近來夯片《陽光女子合唱團》也由陳永雄發行，據查他已拿走7.6億票房的拆帳、至少3.4億元的戲院票款。蔡維歆
李多慧超寵員工！吃飯治裝還開車接送 經紀人大讚：老闆怎麼那麼優
啦啦隊女神李多慧到台發展後，人氣居高不下，經紀人為了記錄李多慧私下的面貌，開了個帳號分享女神私下的樣貌，15日她的經紀人分享一系列李多慧寵員工的超狂福利，並狂讚李多慧是超優的老闆。
IU 新劇的財閥千金妝也太美了吧？水嫩玫瑰唇＋蘋果肌高光，2026 最強「好命妝」攻略
高貴典雅的黑天鵝：極致緊緻與紅唇氣場這款妝容真的讓 IU 秒變「財閥千金成熙周」。為了對應黑色削尖款禮服，妝容重點在於打造「無瑕且緊緻」的肌膚質感，並且將頭髮盤起更顯俐落、高級。妳可以看到她那種彷彿由肌底撐托而起的緊實下顎線，除了靠汗水與代謝，更來自對成分安...
借錢給親友討不回？律師授「3手段」：欠債變5％定存
財經中心／周孟漢報導每當身邊有親友出現經濟困難時，不少人會出於情面借錢，好讓對方渡過難關，但最可怕的就是，借錢時一副面孔，還錢時卻玩起「失蹤秀」，甚至擺爛不還，讓原本的善意變成一肚子悶氣。對此，律師蘇家宏特別點破，面對賴皮的債務人其實不必動怒，只要懂得運用「法律3手段」，不僅能討回公道，還能讓這筆無息借款，搖身一變成為年利率5%的合法收益，讓對方為自己的拖延付出代價。
猛衝白沙屯媽祖「一票香燈腳倒下」！專家急警「3類人不適合」揭關鍵
生活中心／綜合報導苗栗拱天宮白沙屯媽祖進香每年吸引大批信眾參與，2026年報名人數更突破46萬人，「粉紅超跑」再度掀起追隨熱潮，綿延人龍形成壯觀的「香燈腳海」。許多信徒希望陪媽祖走上一段路祈福，不過風水命理專家谷帥臻提醒，進香並非單純的宗教旅遊，而是一場對體力與心理的考驗，強調「進香應該是去『充電』，而不是去『耗損』」。
月入20萬輸工程師？男「從事這職業」相親遭嫌不體面 眾人揭殘酷真相
雖然常說「職業不分貴賤、行行出狀元」，但在現實層面中，社會觀感仍可能影響他人評價。一名魚攤老闆分享，自己每月淨收入約20萬元，然而在相親時，只要提及職業，往往遭到拒絕，讓他不禁好奇，多數女性是否仍偏好從事較「體面」工作的伴侶，若對方是在菜市場工作，是否真的會讓人感到丟臉，貼文曝光後，引發網友熱議。
澎恰恰迎70歲深夜自省 歎拍電影「淪憨人」痛揭欠債2.4億內幕：無視方芳警告
資深藝人澎恰恰今（15）日迎來70歲大壽。回首這半世紀的演藝路，他曾攀上巔峰也曾跌落谷底，尤其為了追逐電影夢而負債2.4億元的往事，至今仍是人生最沉重的一課。他在生日深夜於臉書發表長文自省，引用昔日經典台詞感嘆：「代誌不是憨人所想的那麼簡單」，並首度坦承：自己就是那個「憨人」。
南投議長何勝豐欠債逾5億！藍議員擁17車登豪車王「開保時捷、麥拉倫」
監察院今（16）日公布最新一期廉政專刊，包括彰化縣議員、南投縣議員等人最新財產申報。其中無黨籍的南投縣議長何勝豐債務超過5億元，當相較於去年9月時公布的財產申報，他在7個月左右少了約1423萬元的債務。而國民黨彰化縣議員黃正盛則堪稱議會豪車王，名下有17輛車，包括6台保時捷、1台麥拉倫、1台賓士。
台男一見越南妹就暈？ 他一句「台女像國旅」炸裂全網
台灣越來越多人不婚不生，原因竟是出在台女？辛辣的「八大魚樂台」日前在社群平台Threads分享一段「為什麼台灣男生一遇到越南妹就暈？」的影片，引爆大規模網路論戰。其中一名男網友脫口一句「台女像國旅」迅速引發熱議，還被封為「2026最狠金句」！