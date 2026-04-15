温昇豪認了自製自演《整形過後》慘賠7000萬！股東李進良反應曝光 AI衝擊影視圈曝自保辦法

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温昇豪（右）與林芯儀出席「2026 HFA客家時尚獎」受訪。杜沛學攝

温昇豪與林芯儀15日出席「2026 HFA客家時尚獎」，提到近日TVBS大幅裁員，也曾就讀新聞系的温昇豪感嘆媒體產業的轉變「很難逆轉」，也坦言擔任製作、主演的影集《整形過後》慘賠7000萬，暫時不會再拍影集，之後則要投資電影。

《整形過後》共投入9000多萬，僅回收約2000萬，因此虧損約7000萬。至於合夥人李進良反應？温昇豪說沒有特別反應，「就是一個試錯過程，有得到更大價值，比錢還重要，價值比價格更重要。」因李進良仍是製作公司股東，因此温昇豪新電影，李進良也算有投資，他透露約要投入8000萬到1億製作費。

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對於產業狀況，温昇豪嘆：「影集百分百虧錢，如果想做到一個品質，一定沒辦法回收，因為廣告都分流了，平台播出是對方制訂價錢，這是影視人大家面對的困境。」除非要製作低規格的作品，但就缺乏文化輸出的意義。

温昇豪感嘆媒體變化大。設計師潘怡良提供

嘆媒體產業面臨AI衝擊！呼籲培養第二專長

且產業還面臨AI衝擊，温昇豪感嘆，很多配音員朋友也因此失業，「音檔出去AI就複製了。」對於趨勢，温昇豪認為要跟著浪潮走，沒辦法成立一間公司，就投資股票，也等於參與產業。

對於媒體變化，温昇豪世新大學畢業，也曾當記者，他直呼，母校請他回去跟學弟妹演講，他都不知道要分享什麼，因為現在變化實在太大，一定要培養第二或第三專長，「不要一直安逸於自己環境。」



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