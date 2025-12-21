温昇豪談北捷殺人案「痛心」！白冰冰重申反廢死：根本恐攻

温昇豪與白冰冰對張文攻擊案件發表看法。（圖／黃城碩攝、取自白冰冰臉書）

藝人温昇豪、小禎女兒Emma及曾向鎮近日齊聚一堂，為新戲《整形過後》進行宣傳活動並舉辦公益座談。然而，近期發生的北捷隨機攻擊事件，讓許多人聯想到以鄭捷事件為原型的戲劇作品，如今類似悲劇再度發生，温昇豪也表達相當痛心。

（右起）温昇豪、李曼唯Emma、曾向鎮出席公益座談聯訪。（圖／黃城碩攝）

温昇豪在活動中表達了他對這起事件的感受，他表示自己的心情應該與所有人一樣感到心痛。他提醒大家在外出時必須提高警覺，「眼觀四方、耳聽八方」，雖然台灣的治安相對良好，但仍需注意周遭環境。年僅18歲的Emma也分享，家人在事件發生後特別叮嚀她注意安全，尤其活動地點就在中山站附近。她坦言平常很喜歡來中山區，但事件後家人都在群組中提醒她暫時不要出門，並叮囑她走路時不要滑手機，多留意周圍環境。

痛失女兒、長期支持反廢死的白冰冰也對此事件表達強烈看法。她認為台灣不應該廢除死刑，犯罪者應該得到應有的懲罰，而不是讓納稅人的錢用來養他們。白冰冰強調，理想必須建立在和平安全的社會基礎上，如果台灣是太平安全的，任何理想都可以討論。

白冰冰反對廢除死刑。（圖／取自白冰冰臉書）

在電話訪問中，白冰冰進一步表示，從國際角度來看，這類事件已經可以被視為恐攻，而非簡單的隨機殺人。她質疑政府是否能夠兌現讓人民安居樂業、沒有恐懼的承諾，並表達了對這種情況的深切擔憂。這起事件讓人們再次憂心，不願看到如同《我們與惡的距離》中的悲劇情節在現實生活中重演。

