温昇豪身高178感覺「矮人一截」 全是ABC自嘲：我就土雞啊

温昇豪第一次擔任製作人、主演的《整形之後》近日熱播，他在劇中飾演一位整形外科醫生，原型人物就是大家熟識的李進良，温昇豪專訪時表示，其實李進良很希望這領域的真實狀態被大眾認識，有許多無奈在裡頭，「像是醫病之間的關係，整形是外表，但內心要怎麼調適，有些人有容貌焦慮，還有身份認同的議題，這些元素我們都有放進去。」

温昇豪專訪。（圖／小娛樂）

温昇豪表示，劇中有許多真實案例，都是他們從田調中取材的內容，再以戲劇的方式呈現出來，他透露有些病患整到醫生其實都認為出現容貌焦慮了，但要怎麼勸退，又或是不要勸繼續做手術，都是這個行業經常遇到的問題，他希望透過故事讓觀眾反思美的定義到底是什麼。

温昇豪身高178公分。（圖／小娛樂）

聊到生活中最不自信的時候，温昇豪笑說，自己一直都沒有不自信過，不過硬要說的話，就是還在當模特兒時期，當時台灣很流行ABC，每個都滿口英文，長得又高又帥，有些甚至還是混血兒，他身高178公分，在男模特兒中算矮的，他自嘲笑說：「我就台灣土雞啊！去夜店什麼的，就看他們很意氣風發，有一種矮一截的感覺！」不過這對他來說影響其實也不大，只是當下一股感覺而已。

温昇豪。（圖／小娛樂）

至於女兒若是想要整形的話，温昇豪自信地說：「我覺得她不需要，但如果他想的話，她有資源她就去啊！」劇中的女兒談戀愛他情緒相當激動，若女兒談戀愛他表示，「很正常啊，她有她的空間」，他表示就算失落也是過程，要自己調適，「我們父母也是這樣一路過來的啊！」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 裴璐專訪