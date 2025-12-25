温昇豪陷三角習題！直球開撩安心亞「那晚我表現好嗎？」
影集《整形過後》本周六（27日）播出最新劇情，温昇豪拋直球問安心亞，「那晚我表現好嗎？」曖昧氛圍拉滿；温昇豪在張榕容婚前一天失態，揭開不為人知的共同創傷；命中註定的韓系歐巴李廷鎮也即將現身攪動情感漩渦。「百合戀」劉瑞琪與曹蘭也將在耶誕連假放閃。
温昇豪在《整形過後》中化身「行走費洛蒙」的整外神手「江浩宇」，挑戰從影以來最多激情與曖昧尺度。他坦言角色必須在「油腔滑調耍帥」與「不讓人討厭」之間精準拿捏，「其實滿困難的，但也是很難得的螢幕體驗。」然而，當張榕容飾演的「雅頌」重返他的生命，這名看似遊走情場的男人，開始在張榕容與安心亞飾演的「蘇菲」之間徘徊動搖。
温昇豪形容，對江浩宇而言，雅頌是一起熬過醫學院長夜的青春記憶，蘇菲則是始終在身後撐住他的現實後盾，「她們從來不是誰取代誰，而是分別讓他記得自己曾經是誰，也逼他正視現在該成為什麼樣的人。」這道橫跨過去與現在的三角習題，也成為《整形過後》最引人關注的感情發展。
劉瑞琪與曹蘭這對「百合戀」也將在第5、6集迎來放閃高峰，劉瑞琪飾演的「永馨」與曹蘭飾演的「淑華」到晚年重新相戀，永馨共舞淑華、淑華溫柔按摩永馨的腳，用這份熟悉喚回過往的情感。曹蘭表示首度演出百合戀，每場戲都不容易詮釋，「因為淑華是比較內斂的個性，怎麼呈現那份感情是非常挑戰的。」
然而永馨堅定跨越身體與年齡框架，選擇為自己而活，這份勇敢，也讓最親近的人承受巨大拉扯，曹蘭與安心亞壓抑的恐懼、愛與不捨即將全面爆發。安心亞分享，在《整形過後》中讓她情緒最難抽離的，正是母親即使身患癌症，仍堅定選擇進行性別重置手術、勇敢追尋真正自我的時刻。談到如果現實中必須在「極端冒險的手術」與「延續生命」之間做出選擇，她也誠實表示自己同樣會陷入掙扎，「我可能也會很糾結，因為我也很害怕失去我唯一的親人。」
不只情感線值得關注，醫療線同樣揪心。温昇豪為了挽救一名大學體育選手的手臂，迎戰長達10小時的「斷肢再植」極限手術，從白天一路撐到夜晚。劇中揭開台灣面臨的醫療人力不足、醫護超時負荷現況，溫柔卻寫實的劇情，將會是讓觀眾一路陪著醫護人員撐完每一個平安夜的必追影集。
東奧空手道銅牌國手文姿云，繼實境節目《不在我的世界當勇者》勇闖金鐘節目主持人獎後，也正式在影集《整形過後》迎來戲劇出道。首次跨足戲劇演出，文姿云坦言最大難關就是「台詞關」，「因為需要花比較久的時間記台詞，我會在跑步訓練的時候，一邊跑一邊背。」相較於空手道場上以肢體說話，演戲更考驗語言與情緒表達，她直言：「以前比賽時不用講太多話，所以我講話其實沒什麼自信，會有點小聲、卡卡的，這次真的做了很多練習。」她主要和張榕容、温昇豪有對手戲，她笑說一開始難免緊張，但很快就被張榕容自然又穩定的表演帶進情緒，「再加上昇豪哥幽默風趣的互動，讓我能慢慢放鬆，找到角色的狀態。」
《整形過後》本周預告5大看點，張榕容深埋多年的情感傷疤終於被揭開，在街頭情緒潰堤擁抱温昇豪痛哭，逼出最脆弱的一面；另一方面，温昇豪對安心亞直球開撩，「我還是希望妳可以跟我的刀，我不想要其他人。」兩人關係急速升溫。此外，夏騰宏角色徹底黑化，墮落成賭徒後他再度回頭勒索温昇豪，上演最叛逆橋段；同時温昇豪為安心亞的母親做出關鍵抉擇，張榕容遇見李廷鎮，都牽動爵仕美診所未來走向。最揪心的是，劉瑞琪堅持進行性別重置手術，面對不可逆的選擇，女兒安心亞與伴侶曹蘭在陪伴中緊緊相依，這條情感線預告會是「本周最催淚的一段」。
