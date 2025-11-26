温昇豪陷入三角戀！身邊最適合的女人曝 安心亞有原則「不當傻愛女友」

記者趙浩雲／台北報導

台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》除了精彩的整形個案，劇中主角們，聯手演出「情感修補」真實樣貌：在整形刀口之外，每個人也在重新雕刻自己的心。温昇豪飾演的整外神醫「江浩宇」，將意外捲入「新歡vs.舊愛」的感情混戰，一邊是陪伴在側、溫柔貼心的護理師蘇菲（安心亞 飾），另一邊則是生命裡一道難以翻越的過去，冷靜又倔強的女醫楊雅頌（張榕容 飾）。

安心亞則直言，蘇菲並非「傻愛型」角色，反而很Z世代、很有原則：「她會很喜歡浩宇，對他好、支持他，但如果浩宇沒給她想要的愛情，她也會轉身離開。」一句話也讓粉絲更加期待這條「辦公室曖昧線」到底會如何發展。另一方面，張榕容飾演的雅頌的感情世界更是火力全開！她不只與初戀江浩宇再度相遇，同時身邊還有一位對她死心塌地的「小奶狗護理師林麟（洪暐哲 飾）」。

《整形過後》温昇豪（右）形容劇中飾演護理師的安心亞（左）是他身邊最適合的女人。（圖／六魚文創提供）

張榕容更引來韓國「完美主義系整外歐巴」侑恩（李廷鎮 飾）跨國追愛，兩人都被她的專業與溫柔堅定吸引，堪稱劇中最強情感風暴核心。為什麼雅頌會吸引三種截然不同的男性？張榕容點破原因：「雅頌跟浩宇很像，都記得曾經的美好，但沒有勇氣讓現在的自己活得更美好。」她的堅強、脆弱、逞強與倔強混在一起，讓角色充滿矛盾魅力。

李廷鎮也分享侑恩追到台灣的理由：「侑恩追求完美，看起來比較冷，但其實內心滿溫暖的。他是被雅頌細心照顧病患的樣子打動的。」正是這個被保護慾包覆的特質，讓侑恩無法忽視，才願意跨海尋找她。《整形過後》將於12月13日起每週六晚間9點在公視頻道首播，連播2集；晚間11點在公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video播出2集；八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視將於明年接棒播出，敬請期待。

