温昇豪陷感情風暴！面臨新歡、舊愛難題 認了「她」是最適合的人

《整形過後》温昇豪（中）陷新歡安心亞（左）與舊愛張榕容三角拉鋸。六魚文創提供

温昇豪在《整形過後》中飾演整外神醫「江浩宇」，意外捲入「新歡vs.舊愛」的感情混戰，一邊是陪伴在側、溫柔貼心的護理師蘇菲（安心亞飾），另一邊則是生命裡一道難以翻越的過去，冷靜又倔強的女醫楊雅頌（張榕容飾）。

温昇豪笑說，江浩宇看似遊戲女人堆，但面對真實感情卻完全沒輒：「遇到蘇菲跟雅頌時，他反而不敢直球對決，常講一些言不及義的話來化解尷尬。」温昇豪透露：「《整形過後》除個案議題外，更描繪劇中角色們在壓力、創傷與情感界線中的摸索與成長，打破過去醫療劇中常見的三角愛情套路。」

兩段情在「江浩宇」心中代表截然不同的重量，温昇豪形容：「雅頌是逝去青春的追憶，也是未修補的創傷；蘇菲則是身邊那個最適合、最能讓人安定的人。」也因為如此，江浩宇才會「進退兩難」，在這兩個女人之間被迫面對自己最不願翻開的那一頁。

温昇豪（右）形容劇中飾演護理師的安心亞是他身邊最適合的女人。六魚文創提供

安心亞拒絕「傻愛」！張榕容被三男猛追

安心亞則直言，蘇菲並非「傻愛型」角色，反而很Z世代、很有原則，「她會很喜歡浩宇，對他好、支持他，但如果浩宇沒給她想要的愛情，她也會轉身離開」。

而張榕容飾演的雅頌不只與初戀江浩宇再度相遇，同時身邊還有一位對她死心塌地的「小奶狗護理師林麟（洪暐哲飾）」，更引來韓國「完美主義系整外歐巴」侑恩（李廷鎮飾）跨國追愛，兩人都被她的專業與溫柔堅定吸引，堪稱劇中最強情感風暴核心。

温昇豪（右）劇中重逢張榕容掀起感情風暴。六魚文創提供

對於雅頌吸引三種截然不同的男性，張榕容點破原因：「雅頌跟浩宇很像，都記得曾經的美好，但沒有勇氣讓現在的自己活得更美好。」她的堅強、脆弱、逞強與倔強混在一起，讓角色充滿矛盾魅力。

李廷鎮也分享侑恩追到台灣的理由：「侑恩追求完美，看起來比較冷，但其實內心滿溫暖的。他是被雅頌細心照顧病患的樣子打動的。」正是這個被保護慾包覆的特質，讓侑恩無法忽視，才願意跨海尋找她。《整形過後》即將於12月13日起，每週六晚間9點在公視頻道首播並連播2集；晚間11點於公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo與Hami Video同步上線。

《整形過後》温昇豪（左起）、洪暐哲與李廷鎮三男為張榕容失控。六魚文創提供



