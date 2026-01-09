温昇豪面生涯考驗！動刀救女「暈倒在手術台」 命運倒數觀眾求別收他

四季線上／陳軒泓 報導

温昇豪在《整形過後》飾演一路站在手術台拯救病患的「江浩宇」，劇情後段揭露自己在腦中長了聽神經瘤，從醫師身分被迫轉為病人，角色命運急轉直下。聽神經瘤手術後可能影響顏面神經，造成臉部癱瘓、失調，甚至牽動平衡與精細操作能力，對一名外科醫師而言，無疑是職業生涯的巨大考驗。

温昇豪《整形過後》腦長聽神經瘤，命運急轉直下（圖／六魚文創提供）

温昇豪坦言，即使醫療風險可被控制，對患者而言真正沉重的，其實是心理壓力：「那種壓力不只是擔心手術成不成功，而是要一直面對『如果醒來，自己還能不能像以前一樣』的恐懼。」這段話也被觀眾解讀替角色心境提前鋪陳。大結局中，江浩宇是否能挺過關鍵時刻，以及再次站上手術台，讓觀眾揪心。

温昇豪（右）抒發角色心境（圖／六魚文創提供）

而預告中最讓觀眾心臟瞬間停拍的畫面，莫過於李曼唯（Emma）的突發狀況。鄒承恩飾演的整外醫師慌張趕回醫院，途中撞見張榕容，當場要她立刻通知温昇豪一句關鍵話：「他女兒出事了。」下一秒畫面急轉，Emma 已被推進手術房，氣氛瞬間降到冰點。更讓人不敢置信的是，穿上手術衣、親自上陣救女兒的温昇豪，竟在動手術當下突然昏倒，畫面戛然而止。父親能不能撐過這一刻、女兒能不能平安下手術台，成為《整形過後》最終回最讓人揪心的生死懸念。

温昇豪在劇中親自為女兒動手術（圖／六魚文創提供）

