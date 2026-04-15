温昇豪《整形過後》慘賠7000萬！ 直言短期不再碰電視劇

温昇豪透露去年拍的影集慘賠7,000萬。

温昇豪今出席客家時尚獎起跑活動，透露正為籌拍新片努力，但也不諱言之前自製自演的影集《整形過後》慘賠7,000多萬，短時間不會再碰電視劇。

温昇豪和林芯儀受設計師潘怡良之邀，為「2026 HFA客家時尚獎」站台宣傳，外界關心他《整形過後》是否回本，他苦笑說：「拍影集百分百虧錢，我總投資9,000多萬。」透露虧了7,000多萬，他說平台普遍沒錢，也有許多問題，強調「這沒有什麼，就是試錯的過程，不可能每個案子都賠錢，價值比價格重要」，被問到好友李進良是否願意再投資？温昇豪坦言「我們是股東關係，他相對有投資」，不過電影新作也有8,000萬到1億元的規模，並非小數字。

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設計師潘怡良和身穿她設計作品走秀的模特兒合影。

近期媒體環境更迭，温昇豪說，「大環境很難逆轉，傳統紙媒到電子媒體到網路，大家都要斜槓，常常身上要更多技能去應付未來，可能接受一些你不想涉獵的環境，培養第三專長，我自己讀媒體，學校要我回去演講，我都不知道要講什麼？」認為當年所學已今非昔比，坦言「蠻辛苦的，不只從業人員，配音員朋友也說沒工作，一段音檔出去，AI馬上可以複製。他分享：「據我所知，現在台灣有新廣告片，買男主角臉的授權，其他都是AI後製。」

林芯儀在活動上獻唱。

温昇豪和好友吳慷仁今年過年才在高雄聚會，他說還沒看吳慷仁的新戲《危險關係》，但他「一如既往地認真」，被問到彼此是否聊到赴中國發展一事，温昇豪說：「工作嘛！逐水草而居，不方便多說什麼，每個人有每個人的立場，就業環境我們也得向上提升，讓更多演員有就業機會，不管遇到什麼問題，他那麼優秀有經驗，自己會克服。」

温昇豪和客家文化基金會執行長吳文德為活動敲鑼開跑。

由臺北市政府客家事務委員會指導、財團法人台北市客家文化基金會主辦的「2026 HFA客家時尚獎」，4月15日於台北正式宣告徵件起跑，本屆賽事由總策展人、國際知名服裝設計師潘怡良領軍帶來全新時裝演繹，最特別的是這次展示服裝中的花色設計不僅結合台灣首位將醫學與美學融合創作的藝術家徐欣健的創作，將其作品中的色彩語彙與視覺節奏轉化為服裝圖紋，更進一步融合2024後生文獎圖文創作兒童組的優選作品《客家風情》為創作靈感，同時還邀請演員温昇豪擔任這次活動代言人與歌手林芯儀做為活動演出嘉賓，充分展現客家文化的多元樣貌。

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