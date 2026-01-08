温昇豪《整形過後》手術救女突昏倒！腦中有「聽神經瘤」命運倒數

《整形過後》温昇豪（左）捲三角習題，安心亞成人生後盾。（六魚文創提供）

醫療影集《整形過後》10日將播出最終回，温昇豪飾演外神醫「江浩宇」，劇情後段揭露自己在腦中長了聽神經瘤，從醫師身分被迫轉為病人，角色命運急轉直下。手術後可能影響顏面神經，造成臉部癱瘓、失調，甚至牽動平衡與精細操作能力，對一名外科醫師而言，無疑是職業生涯的巨大考驗。

温昇豪也坦言，即使醫療風險可被控制，對患者而言真正沉重的，其實是心理壓力：「那種壓力不只是擔心手術成不成功，而是要一直面對『如果醒來，自己還能不能像以前一樣』的恐懼。」同時，他劇中女兒Emma（李曼唯）出事，被推進手術房，温昇豪穿上手術衣、親自上陣救女兒，竟在動手術當下突然昏倒，預告吊足觀眾胃口。

《整形過後》温昇豪（左）與張榕容舊情復燃，大結局將揭曉。（六魚文創提供）

《整形過後》李曼唯Emma出事躺手術台，温昇豪（中）換上手術服親自上陣。（六魚文創提供

《整形過後》一路鋪陳的感情線也將在最終回揭曉。張榕容飾演的「楊雅頌」是青春記憶裡的舊愛，與江浩宇情不自禁接吻，但另一頭李廷鎮飾演的「金侑恩」卻頻頻對她示好；安心亞飾演的蘇菲則是一路陪伴江浩宇現實人生的後盾，隨著江浩宇站在人生與死亡的交界線，這段三角關係也被迫攤牌，網友分成兩派激烈站隊「宇頌派」vs.「宇菲派」。

導演林立書執導的《整形過後》，周六晚間9點在公視頻道首播，連播2集；晚間11點在公視＋、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video播出2集；八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視將於今年接棒播出。

