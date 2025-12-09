温昇豪《整形過後》韓星力挺 艾怡良猛撈郭子乾褲底 「星三代」Emma演技打動外公胡瓜
台灣首部整形外科醫療影集今（9日）在台北西門國賓戲院盛大舉辦首映會，監製温昇豪、導演林立書、製作人徐志怡率領主演張榕容、安心亞、韓星李廷鎮、鄒承恩、潘儀君、洪暐哲、胡瑋杰、郭子乾、艾怡良、林育品（阿喜）、王渝萱、劉瑞琪、曹蘭、李曼唯（Emma）與新加坡男星陳邦鋆等16位卡司浩大陣容出席。為了這部作品，温昇豪坦言昨晚因緊張而大失眠，但也相當有自信表示：「《整形過後》不是醫美爽劇，而是一部『把整形當作X光，照進每個人心裡』的劇，劇中每個來整形的人，都不是想變漂亮，而是某個地方痛太久了。」
首映會上韓星李廷鎮與新加坡男星陳邦鋆特別跨海力挺，讓監製温昇豪相當感動：「這算是一個成果發表會，終於要播出了！」還說到最近也上檔的綜藝節目記者會上，韓星好友相繼支持讓他特別感謝，「我不知道利特、孝淵他們會幫我宣傳，就看到他們拿出手機了。」媒體也關心海外版權，温昇豪表示已經談好新加坡版權，其他地區正在接洽中，也有望賣到韓國播出，李廷鎮笑說：「到時候再拜託利特去宣傳！」
在本劇中張榕容被眾多男子追求或有好感，包括温昇豪、李廷鎮、陳邦鋆、洪暐哲全員到齊，陳邦鋆在《整形過後》飾演張榕容的舊情人，而李廷鎮則在戲裡對張榕容直球對決，張榕容開心笑說：「如果要拍照，我還真的不知道要誰站在我身邊，希望韓國有個男朋友，台北也有男朋友。他們戲裡戲外都對我很好。」而近期在演出舞台劇的洪暐哲，也讓張榕容又驚又喜，大讚對方：「他真的太可愛、太美好了，像我弟弟一樣。」李廷鎮在現場也爆料之前在他韓國招待張榕容吃醬蟹，看到張榕容就直接用手拿著醬蟹，啃得乾乾淨淨，對張榕容認真的吃相十分難忘。
不過張榕容滿滿的桃花看在安心亞眼裡，顯得格外羨慕，安心亞感嘆自己戲裡只有温昇豪一個桃花，在曖昧與距離間始終包容對方，也默默為他付出，兩人還為了手術戲練出好默契，「温昇豪只要手伸出來，我就知道要拿哪把刀放上去。」而温昇豪被問劇中夾在張榕容與安心亞之間怎麼選擇？他笑說：「張榕容思緒縝密、聰明敏感；安心亞性感、討喜又好相處，太難抉擇了！」
有趣的是，在《整形過後》中飾演單元主角酒店媽媽桑的艾怡良回憶，第一天拍戲就尺度大開：「當天就要解開大前輩郭哥（郭子乾）的褲頭，前一天真的緊張到睡不著。」她坦言雖然平常大剌剌，拍親密戲還是會害羞，「郭哥人很親切，拍攝前還跟我討論怎麼拍比較好，拍攝之前還一直演練，才讓這場戲順利完成。」郭子乾則笑說被摸根本不用練，「難得被金曲歌后摸欸！」導演還開玩笑爆料郭哥在拍攝時候有暗示要再拍一次。至於在劇中一開始就在温昇豪面前脱衣服，艾怡良笑說根本不是問題，因為温昇豪看到的，是胸前貼的巨大矽膠假體。
而阿喜則是飾演一位白天洗大體、晚上酒店上班的單親媽媽，事前也特地請益殯葬業者，「那種在現場情況再怎麼艱難，也得理性執行工作的精神，讓我非常佩服。」她在劇中還被導演要求邊洗大體、邊唱艾怡良的歌，「想到洗到自己認識的人，真的差點哭出來，後來是硬把眼淚吞下去。」艾怡良則大讚阿喜唱超好，當下聽到阿喜唱歌「真的滿想哭的」。
金鐘影后劉瑞琪這次挑戰詮釋老年「變性」角色，她動情表示：「65歲前她為了家庭與世俗壓抑自己，終於迎來醫學與社會進步的時代，當然要為自己好好活一次！」她形容這是灑脫、勇敢、內斂又堅毅的角色，「那段時間我跟這角色是合而為一的。」她與曹蘭共演忘年百合戀，曹蘭感謝劇組給機會，也霸氣表示：「專業演員隨時都能立刻演出默契，劉瑞琪則說，完全沒有想到搭檔會是曹蘭，「心裡完全『ㄉㄨㄞ』了一下，想像不到這個巧妙的組合，但相信這一定會看出一朵花吧！太驚喜了，是一對不需要甜言蜜語的靈魂伴侶。」
此外，《整形過後》也成為小禎女兒李曼唯（Emma）正式出道作，她飾演温昇豪劇中女兒「江沐瑄」，她坦言今日出席首映會「非常緊張」，外公胡瓜叮嚀他：「要好好講話。」她也表示外公有先看劇並給予評價和建議。可惜今日媽媽小禎生日出國無法參加首映，她也透露已經送給媽媽101朵紅色玫瑰花，「媽媽是那100朵，我是那1朵。」被問小禎收到後的反應，「收到花時她比較冷靜，但看完卡片有落淚，我很滿意。」
《整形過後》將在本週六（13日）晚間9點在公視頻道首播，連播2集；晚間11點在公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video播出2集；中天綜合台則將於明年接棒播出，敬請期待。
