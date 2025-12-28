温昇豪、陳庭妮上演搶人戰！神祕大咖突現身 全場緊張升級

温昇豪被譽為最強外場成員。（圖／客台提供）





台韓合製實境綜藝《廚師的迫降：客家廚房2》開播後話題持續延燒。除了原班卡司利特、温昇豪、李元日、江宏傑外，新加入的孝淵、陳庭妮、趙序衡、喜飯，共八名成員也加入戰局。節目首度導入「分組對抗」機制，讓比賽規模與競賽張力全面升級。

延續上一集的緊張節奏，餐廳進入第二天營業，再度開門迎戰。歷經首日磨合，兩隊成員迅速進入狀況，第二天的挑戰被視為真正的對決開始。廚房內外全面動員，為了搶佔營業額，負責外場的温昇豪與陳庭妮使出渾身解數，積極推銷自家菜單，甚至上演激烈的「搶人大戰」。

李元日與孝淵合作無間。（圖／客台提供）

就在大家全力投入、忙得不可開交之際，一名神祕客突然現身餐廳，氣氛瞬間緊繃。喜飯看到對方身影驚呼：「那是誰？」陳庭妮也立刻衝進廚房通報，原本專注料理的李元日與趙序衡瞬間停下手邊工作，趙序衡追問：「你說誰來了？」、「他來幹嘛？」

李元日更當場崩潰直呼：「都說了別讓專業的來這裡！」這位「專業級」的不速之客，連兩位主廚都難掩震驚，將為這場營業對決帶來助力或壓力，也成為本集最大看點。



