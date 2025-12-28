温昇豪、陳庭妮分組對戰搶客 《客家廚房2》錄影現場火藥味十足

外場組温昇豪使出渾身解數，積極推銷菜單。（圖／客家電視台提供）

台韓合製實境秀《廚師的迫降：客家廚房2》開播後話題不斷，由利特、温昇豪、李元日、江宏傑組成的原班底，攜手新成員孝淵、陳庭妮、趙序衡、喜飯等共八位明星正式開戰。本季首度導入「分組對抗」機制，讓競賽張力全面升級。

本周節目進入第二天營業，歷經首日磨合，兩隊成員迅速進入備戰狀態。為了爭奪營業額，外場組温昇豪與陳庭妮使出渾身解數，積極推銷菜單，現場甚至上演火藥味十足的「搶客大戰」。

然而，就在眾人忙得不可開交之際，一名神祕客突然現身，讓氣氛瞬間降至冰點。陳庭妮第一時間衝進廚房通報，原本神情專注的專業主廚李元日與趙序衡聞訊竟臉色大變。趙序衡緊張追問：「他來幹嘛？」李元日更當場崩潰大喊：「都說了別讓專業的來這裡！」

李元日透露將調整價格。（圖／客家電視台提供）

令兩位主廚都難掩震驚的「專業級」嘉賓，究竟是敵是友？他的出現將為這場客家料理對決帶來助力還是巨大的經營壓力。敬請鎖定於每周日晚間8點在客家電視與韓國TVING、晚間9點在 LINE TV、晚間10點在中天綜合台播出的《廚師的迫降：客家廚房2》。

