温昇豪、陳庭妮搶客大戰超激烈 孝淵「被主廚催促」又驚嚇又慌張

營業第一天開始展開競爭。客家電視提供

首檔台韓合製實境綜藝《廚師的迫降：客家廚房》第一季播出後即引爆熱烈話題，第二季飛越台灣客庄，前進首爾漢江畔餐廳展開全新的挑戰，節目卡司全面升級，包含利特、温昇豪、孝淵、陳庭妮、李元日、江宏傑、趙序衡、喜飯，八名成員，本季加入分組對抗機制，令實境節奏更加緊湊、競爭張力全面升級。

陳庭妮加入第二季與利特負責外場服務。客家電視提供

延續上一集李元日與趙序橫兩位主廚面臨團員「殘酷二選一」的火藥味，本週正式迎來餐廳開幕首日的營運大戰，兩隊主廚率領各自團隊展開激烈較量，廚房內「堂堂正正的良性競爭」瞬間化作逼人的實戰壓力，李元日焦急催問：「菜還沒出來嗎？」一旁的孝淵被嚇得一時慌了手腳，她也說：「要在有限時間裡迅速完成美味料理，其實滿緊張的，而且又是兩隊競爭，大家為了爭取更多客人都在四處奔走，那種拚全力的樣子，滿精彩也很有趣。」

趙序衡與江宏傑共同研發料理。客家電視提供

外場同樣火花四射，更上演「搶客人大戰」，温昇豪與陳庭妮為了搶先向客人介紹餐點，不斷卡位競爭，場面既緊張又逗趣。究竟哪一隊能在混亂的開幕首日中穩住陣腳，以最佳默契及美味菜色奪下「營業第一天的主導權」，備受期待。

資深員工昇豪哥和學們分享外場經營之道。客家電視提供

李元日廚房面臨新壓力挑戰。客家電視提供

新加入的孝淵成為廚房二廚。客家電視提供

少女時代孝淵被稱讚是機靈的幫手。客家電視提供

仔細核對菜色的庭妮與喜飯。客家電視提供

第二季成員在韓國經營客家廚房。客家電視提供



