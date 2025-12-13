温昇豪、陳庭妮「卡位搶客」拚業績 孝淵遭怒吼催菜超驚恐

〔記者林欣穎／台北報導〕客台《廚師的迫降：客家廚房》第二季前進首爾漢江畔餐廳展開全新的挑戰，主持群利特、温昇豪、孝淵、陳庭妮、李元日、江宏傑、趙序衡、喜飯，共八名成員本季加入分組對抗機制，温昇豪、陳庭妮在外場火力全開，「卡位搶客人」搶攻開幕業績。

本週正式迎來餐廳開幕首日的營運大戰，兩隊主廚李元日與趙序衡率領各自團隊展開激烈較量，廚房內「堂堂正正的良性競爭」瞬間化作逼人的實戰壓力，李元日焦急催問：「菜還沒出來嗎？」一旁的孝淵被嚇得一時慌了手腳，她也說：「要在有限時間裡迅速完成美味料理，其實滿緊張的，而且又是兩隊競爭，大家為了爭取更多客人都在四處奔走，那種拚全力的樣子，滿精彩也很有趣。」

外場同樣火花四射，更上演「搶客人大戰」，温昇豪與陳庭妮為了搶先向客人介紹餐點，不斷卡位競爭，場面既緊張又逗趣。究竟哪一隊能在混亂的開幕首日中穩住陣腳，以最佳默契及美味菜色奪下「營業第一天的主導權」？備受期待。

