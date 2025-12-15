《温暖人間 • 歲末感恩音樂之夜》吸引近千名民眾共襄盛舉

▲光仁高級中學管絃樂團為音樂會掲開序幕。

【記者 丁倩／台北 報導】12月13日晚間，《温暖人間 • 歲末感恩音樂之夜》於板橋光仁高級中學懷仁館舉行，吸引近千名社區民眾到場參與。此次活動由耶穌基督後期聖徒教會西台北支聯會、光仁高級中學與曉揚資源永續與人力發展協會共同主辦，展現宗教、教育與社區合作的凝聚力，以音樂陪伴民眾迎接歲末。

音樂會由光仁高級中學管絲樂團掲開序幕，隨後逢友合唱團（臺北團）、愛加倍手鐘重奏團Agabells、飛烏百合唱唱團及台北心聲合唱團接力演出，涵蓋合唱、手鐘重奏及多首聖誕經典曲目。壓軸全體合唱《平安夜》，引領觀眾一同歌唱，現場洋溢温馨感動。

▲逢友合唱團、飛烏百合合唱團及台北心聲合唱團壓軸合唱《平安夜》。

活動現場貴賓雲集，包括立法委員、市議員、板橋區諸里長、多位校長與家長會代表、「温暖人間獎」受獎人、秀朗獅子會獅友們及教會領袖等齊聚一堂，共同見證音樂串聯宗教、教育與社區力量的影響力。

耶穌基督後期聖徒教會西台北支聯會會長李俊明表，歲末是感恩與彼此關懷的重要時刻，希望透過愛和音樂來紀念耶穌基督，並將這份愛傳遞給更多的民眾；光仁高級中學校長陳清煌則表示，學校能善盡社會責任、攜手社區與民間團體合作，讓教育更具深度與前瞻性，並期待持續與耶穌基督後期聖徒教會合作，深化學校與社區之間的連結；立法委員葉元之則肯定活動以音樂傳遞關懷與正向力量，用愛傳遞愛；新北市中小學家長會協會板土區家長會總會長趙國智也指出，活動展現校園多元與包容精神，讓社區民眾有機會走進校園、感受藝術氛圍；耶穌基督後期聖徒教會西台北支聯會會長李俊明表示，歲末是感恩與彼此關懷的重要時刻，希望透過音樂陪伴社區，並持續推動公益行動，將善意轉化為長期的社會支持力量。

▲耶穌基督後期聖徒教會領袖、光仁高級中學校長、新北市中小學家長會會諸位會長於音樂會前合影。

音樂會結束後，教會傳教士於場外發送聖誕小礼物，為參與家庭增添節慶氣氛。多位民眾表示，活動讓人在忙碌一年後得以沉澱心情，也為家人留下温馨回憶；也有家長們認為，孩子能近距離欣賞多元演出，具有正面的教育與生活意義。

主辦單位表示，期盼透過音樂持續凝聚社區情感，讓閱懷與感恩成為日常力量，陪伴社區迎向新的一年。（照片主辦單位提供）