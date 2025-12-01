温芝樺投入彰化市長選戰？政治版圖悄悄升「温」！

▲國民黨彰化縣議員温芝樺近日不僅在市區陸續上架多幅全新大型看板，以「溫暖彰化、知性領航」為訴求，引發地方高度關注，對於是否真的要參選市長，温芝樺僅低調表示，會持續把服務做好。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】國民黨彰化縣議員温芝樺近日不僅在市區陸續上架多幅全新大型看板，以「溫暖彰化、知性領航」為訴求，今天更辦理一場聚集120名婦女的手作活動。值得注意的是，藍營有意角逐2026彰化縣長的參議柯呈枋親自到場，立委謝衣鳳則由其母、前立委鄭汝芬代表出席，引發地方高度關注。

兩大陣營同時出手，被地方人士形容：「這畫面很難不讓人聯想到市長布局。」外界解讀，溫芝樺正以婦女勞工族群為核心，擴大自身支持面，為跨出更大一步做準備。

柯呈枋在活動中也坦言，温芝樺在婦女、社區與勞工團體的扎根深、不做秀，是他非常肯定的特質；而鄭汝芬則表示，婦女團體普遍對温芝樺的態度與執行力非常信任，支持度不容小覷。

地方藍營人士分析，近期温芝樺密集曝光，加上看板主打溫柔形象、知性領航，明顯朝更高政治格局布局，被視為可能挑戰彰化市長的關鍵訊號。如今藍營縣長熱門人選紛紛到場「站台」，也凸顯她在黨內的能見度逐步上升。

對於是否真的要參選市長，温芝樺僅低調表示，會持續把服務做好，「市民需要我在哪裡，我就會在哪裡努力」。然而地方聲音已經先走一步，認為市長之戰恐怕會因溫芝樺的一連串動作而提前升溫。