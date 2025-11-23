温貞菱任領跑大隊長「陪跑者全是大咖」！金曲歌王驚喜助陣

記者宋亭誼／台北報導

温貞菱擔任領跑大隊長。（圖／品牌提供）

New Balance全球經典賽事「10K 城市路跑系列賽」，今（23）日於大佳河濱公園盛大開跑。由陽光女星温貞菱領跑，攜手百萬級創作者The DoDo Men-Ian、HowHow、酷的夢、黃大謙、HOOK、阿滴英文、韓勾ㄟ金針菇等人氣跑者組成堅強陣容，分別領導不同配速組別，陪伴參賽者在不同步速中找到最適合自己的節奏，一同奔向屬於自己的10K里程碑。

HowHow奔向屬於自己的10K里程碑。（圖／品牌提供）

温貞菱擔任領跑大隊長，分享：「個人練跑時對我來說是一段與自己相處的旅程，會專注在呼吸與步伐，在過程中找到屬於自己的平靜；團體跑時則能在共同節奏裡互相激勵，多了陪伴與責任感！希望能透過穩定配速帶大家跑得更開心、也更有信心，一起在 NB Run Your Way的節奏裡找到力量。」

首次擔任配速員的她也表示：「這次給自己的目標是希望透過穩定配速、帶著大家跑出開心的節奏，不斷提醒自己要帶著整隊穩穩前進，很開心今天獲得互相支持的力量，也謝謝腳上的New Balance FuelCell Elitev5，鞋款很輕盈，跑步時也能感受到推進力，讓我在掌握配速上更安心，也更有力量一次次跨越自己的極限。」

金曲歌王盧廣仲驚喜現身。（圖／品牌提供）

金曲歌王盧廣仲作為NB 10K應援大使登台開唱，現場瞬間氣氛沸騰，他分享：「近期為了籌備世界巡迴演唱會，生活步調如同高速運轉的引擎。當創作遇到卡關、排練累積到身心疲憊時，我會選擇跑步。跑步對我來說，除了提升體能、訓練肺活量外，更是思緒重整的過程，專注回到最單純的呼吸和步伐上。」

