温貞菱擔任領跑大隊長「穩穩前進」 金曲歌王驚喜助陣

陽光女星温貞菱領跑。（圖／品牌提供）





陽光女星温貞菱擔任運動品牌路跑活動領跑大隊長，並攜手百萬級創作者The DoDo Men-Ian、HowHow、酷的夢、黃大謙、HOOK、阿滴英文、韓勾ㄟ金針菇等人氣跑者組成堅強陣容，分別領導不同配速組別，陪伴參賽者在不同步速中找到最適合自己的節奏，一同奔向屬於自己的10K里程碑。

温貞菱擔任領跑大隊長。（圖／品牌提供）

擔任領跑大隊長的温貞菱分享：「個人練跑時對我來說是一段與自己相處的旅程，會專注在呼吸與步伐，在過程中找到屬於自己的平靜；團體跑時則能在共同節奏裡互相激勵，多了陪伴與責任感！希望能透過穩定配速帶大家跑得更開心、也更有信心，一起在 NB Run Your Way的節奏裡找到力量。」

首次擔任配速員，温貞菱也表示：「這次給自己的目標是希望透過穩定配速、帶著大家跑出開心的節奏，不斷提醒自己要帶著整隊穩穩前進，很開心今天獲得互相支持的力量。」

延續賽道熱力，金曲歌王盧廣仲作為NB 10K應援大使登台開唱，現場瞬間氣氛沸騰。盧廣仲分享：「近期為了籌備世界巡迴演唱會，生活步調如同高速運轉的引擎。當創作遇到卡關、排練累積到身心疲憊時，我會選擇跑步。跑步對我來說，除了提升體能、訓練肺活量外，更是思緒重整的過程，專注回到最單純的呼吸和步伐上。」

金曲歌王盧廣仲賽後驚喜現身嗨翻全場。（圖／品牌提供）

金曲歌王盧廣仲賽後驚喜現身嗨翻全場。（圖／品牌提供）



