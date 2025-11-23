温貞菱獨自跑步找回平靜 擔任領跑大隊長興奮喊：獲得互相支持的力量

温貞菱首次擔任領跑大隊長。New Balance提供

金鐘視后温貞菱為運動品牌路跑活動擔任領跑大隊長，她分享：「個人練跑時對我來說是一段與自己相處的旅程，會專注在呼吸與步伐，在過程中找到屬於自己的平靜；團體跑時則能在共同節奏裡互相激勵，多了陪伴與責任感！」

這次温貞菱也首度擔任配速員，表示：「這次給自己的目標是希望透過穩定配速、帶著大家跑出開心的節奏，不斷提醒自己要帶著整隊穩穩前進，很開心今天獲得互相支持的力量。」

盧廣仲賽後驚喜現身開唱。New Balance提供

廣告 廣告

三金得主盧廣仲則以應援大使身份登台開唱，他分享：「近期為了籌備世界巡迴演唱會，生活步調如同高速運轉的引擎。當創作遇到卡關、排練累積到身心疲憊時，我會選擇跑步。跑步對我來說，除了提升體能、訓練肺活量外，更是思緒重整的過程，專注回到最單純的呼吸和步伐上。」



回到原文

更多鏡報報導

金馬62／準新娘許瑋甯頒獎美炸 台上講冷笑話推卸責任！喊話年年出席

53歲金鐘視后一個月動3次手術！全身麻醉、削骨 做好恐失明最壞打算

金鐘視后喪父兩年仍有「抽離感」 曝神奇巧合感嘆：命運的安排！