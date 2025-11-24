温貞菱首次領跑、賽前飲食曝光超意外？輕盈不挨餓的跑者飲控菜單一次看

（圖／品牌提供、温貞菱IG）

New Balance 全球經典賽事「10K 城市路跑系列賽」台北站一開跑就氣勢驚人，報名開放不到10分鐘全數秒殺，4,000名跑者在大佳河濱公園集結，這次NB更找來陽光系女神温貞菱領跑，讓整場活動瞬間自帶明亮濾鏡。

（圖／品牌提供）

温貞菱：跑步是我和自己對話的方式

擔任領跑大隊長的温貞菱分享：「個人練跑時對我來說是一段與自己相處的旅程，會專注在呼吸與步伐，在過程中找到屬於自己的平靜；團體跑時則能在共同節奏裡互相激勵，多了陪伴與責任感！希望能透過穩定配速帶大家跑得更開心、也更有信心。」

（圖／品牌提供）

温貞菱飲食菜單、低調開掛飲食法

温貞菱表示近期因為在拍攝的關係，有進行減重、吃得比較少。而比起複雜飲控，她則走「乾淨、簡單、高效」路線，早上習慣生酮早餐：生酮吐司＋花生醬＋奶油，這次開跑前兩小時：同款早餐＋半根香蕉補能量。

平時會以原型食物為主，多喝水與綠茶，如果是一天 1.5～2 餐，偏愛火鍋或自煮、不添加多餘調味。想輕盈又有能量，這份飲食法非常好上手！

（圖／温貞菱IG）

温貞菱給新手跑者的一句話？

她想對第一次挑戰10K的跑者說：「重要的不是跑得速度、重要的是這一刻願意跑起來的你，一起加油。」這句話真的超暖，完全是跑步版的心靈雞湯。

（圖／温貞菱IG）

對於首次擔任配速員的她也表示：「這次給自己的目標是希望透過穩定配速、帶著大家跑出開心的節奏，不斷提醒自己要帶著整隊穩穩前進，很開心今天獲得互相支持的力量，也謝謝腳上的 New Balance FuelCell Elitev5，鞋款很輕盈，跑步時也能感受到推進力，讓我在掌握配速上更安心，也更有力量一次次跨越自己的極限。」

（圖／温貞菱IG）

