測試板金硬度？ 汽車展示中心「招牌整片砸」 6車慘遭殃
高雄鳳山區一家汽車展示中心18日中午發生重大意外，二樓整片招牌突然砸落，造成停放在門口的6部汽車全數受損，其中最貴的一部車價值高達134.9萬元，車廠財損預估相當可觀。監視器畫面顯示，招牌從邊緣開始剝落，隨後整片崩塌。招牌業者表示，事故可能肇因於螺絲未確實固定到鋼骨結構或數量不足，導致無法承受重量而掉落。
監視器清楚記錄了整起事故過程：汽車展示中心的招牌先從邊緣開始剝落，接著整片瞬間砸落，重重撞擊停在門口的汽車，現場一片狼藉，多片鐵皮甚至還懸掛在半空中。招牌崩塌時發出巨大聲響，所有員工聽聞後立即衝出查看。遭砸中的6部車輛不僅引擎蓋凹陷變形，擋風玻璃也被壓碎，員工緊急拉起封鎖線防止意外波及路人。目擊者描述當時情景，表示聽到的聲音非常巨大，彷彿10幾20台車相撞，讓所有人都嚇壞了，工作也因此立即停止。
這起事故發生在18日中午11點多，地點位於高雄鳳山武慶路上。受損的6部車中，3部是展示中心的試乘車，價格介於73.4萬至134.9萬元之間，另外3部則可能是員工或客戶的車輛。所有車輛都有不同程度的損壞，車廠未來可能面臨龐大的賠償問題。令人費解的是，這片招牌才更換3年，且事發當天並無颱風或地震，卻突然崩塌。
專門製作廣告招牌業者解釋可能的原因，表示安裝時使用的螺絲可能太短，或者沒有確實鎖到內部的鋼骨結構，導致外部因承載過重而使螺絲無法支撐，最終造成掉落。據了解，大型招牌掉落的主要原因包括螺絲未鎖緊、數量不足、固定不確實，以及招牌斜撐和拉撐出現問題。為避免類似意外再次發生，定期檢查招牌結構至關重要。
