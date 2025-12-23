「測試聽話度」狼老闆摸私處、襲胸、打屁股 女「重度憂鬱」暴瘦20kg

女員工遭色老闆以「測試聽話度」多次猥褻。示意圖。取自Pexels



太噁心！台中市一名企業老闆，假借教導新人「測試服從性」，對新進女員工多次摸臀、襲胸，甚至說「拿錯貨就打臀部」，甚至還抓女員工手摸自己生殖器，讓女員工上班僅4天因恐懼離職，更罹患嚴重創傷後壓力症候群（PTSD），體重暴瘦20公斤。對此，狼老闆還辯稱是女員工「太誘惑」，否認犯行，法院依照事證依強制猥褻罪判刑1年10月，民事部分則判賠40萬元，全案確定。

判決書指出，這名女員工2023年3月13日到職，不料上班首日，老闆便以教導商品位置為藉口，在倉庫內對其摸臀、觸碰大腿內側與胸部。老闆見女員工不敢反抗，因此變本加厲，藉口女子拿錯貨物，強迫其翹高臀部供其「打屁股」處罰。

沒想到，老闆色心大起，甚至多次強抱女員工、搓揉私密部位，甚至強抓女方的手觸碰其生殖器。女員工不堪折磨，因此上班第5天哭求離職，老闆結算薪水時，再度將手伸進其內衣襲胸，並還不知悔改教訓道「所有應徵者只有妳眼睛看著我說話」、「這是要測試妳是不是聽話的員工」，甚至調侃「妳對我的誘惑太大了」。

女員工不甘受辱勇敢報案，更提出醫療鑑定證明其因本案出現重度憂鬱、失眠及逃避人群等症狀，體重短期間內劇減20公斤，出庭時回憶案情不斷發抖落淚。

面對指控，老闆稱女方有刺青，因此覺得對方是「壞人」，工作表現不佳，自己不可能去觸摸對方。面對女方上衣驗出其DNA，他竟辯稱是工作時碎唸留下的「唾液」。另外，法院查出老闆在面試時就特別稱「倉庫空間小，一定會有身體接觸」，顯示其早有預謀。

台中地院依強制猥褻罪判處老闆1年6個月徒刑。案經上訴，台中高分院認為部分行為應屬性騷擾罪，採分論併罰，改依3個性騷擾罪各判3個月，合併執行8個月，准予易科罰金；強制猥褻部分則判刑1年2個月，須入監服刑。民事賠償部分，判處被告應賠償40萬元，二審駁回上訴後定讞。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

