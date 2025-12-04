測速器多日本307倍 交通死亡率高5倍

藝人陳為民批台灣測速照相密度高是國恥，地方議員也擔憂恐趕跑遊客。立委指出，全台現有1809處固定測速照相，設置密度為日本307倍，但交通死亡率仍高出近5倍，建議中央與地方啟動設置檢討。警政署回應，以工程改善先行，半年內啟動測速設置與調整標準通盤檢討。

全台測速照相設置前三縣市為新北市251處、台中市214處及屏東縣138處，今年1至10月取締汽車超速前三高縣市為台北市30萬件、桃園市23萬件及台中市21萬件。另科技執法則以不停讓行人及闖紅燈為取締重點，去年取締84萬件，今年1至10月已突破144萬件。

國民黨立委魯明哲指出，測速照相是交安萬靈丹？據SCDB測速照相全球統計網，台灣道路每千公里就有82.8處測速、日本0.27處、新加坡26.99處，台灣密集度偏高，再對比台灣每十萬人道路交通死亡數12.6人、日本2.6人、新加坡1.69人，台灣死亡率仍高，質疑是否測速密度愈高，安全性愈低。

國民黨立委洪孟楷建議，啟動測速檢討，或列出各縣市測速違規前十名，檢視設置合理性，若與安全無關，則代表設置本身可能有瑕疵，更喊話中央別再叫地方去看規定，政府是一體的，應合作檢討。

去年行人死亡數創16年新低，整體死亡數也為近3年最低，仍未達年降7％目標。民進黨立委李昆澤建議，交通部將推區域中心3.0道安改善計畫，改由地方主導，中央提供技術支援，以避免資源不均。

針對交通罰鍰地方政府可拿75％，其中僅12％明定優先支應「交通執法與交通安全改善」項目，等同每年坐擁數億元經費作為「小金庫」，綠委林月琴、林楚茵與民團4日呼籲，速修「道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法」，明訂相關經費的運用，所收罰鍰應優先用於交通安全環境相關的改善策略。